Pixel Update: Alle wichtigen Infos zu den neuen Pixel-Produkten – Eckdaten, Features, Ausblicke & Aktionen

Eine wirklich starke Pixel-Woche geht zu Ende, die uns mit vielen neuen Infos rund um die Google-Produkte versorgt hat, die natürlich allen voran die Präsentation der neuen Pixel-Produkte gebracht hat und vieles mehr. Falls ihr etwas verpasst habt, könnt ihr euch in unserem wöchentlichen Pixel Update noch einmal schnell und übersichtlich informieren. Schaut mal herein, womit Google nachgelegt hat.



Auch diese Woche war noch bestimmt von Pixel-Leaks, die in der letzten Minute wichtige Informationen zu den kommenden Produkten im Gepäck hatten. Das Highlight war aber ohne Frage das gestrige Event, auf dem Google sowohl die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch vorgestellt hat, als auch einen Ausblick auf das Pixel Tablet gegeben hat. Natürlich gab es auch neue Software-Funktionen und ihr solltet bei Interesse die starken Vorbesteller-Aktionen nicht verpassen. Hier nun alle Infos in der Übersicht.

Leaks rund um die Pixel-Geräte

Wenige Tage vor der Präsentation gab es noch zahlreiche Leaks rund um die Pixel-Smartphones und auch die Pixel Watch. Diese sind aufgrund der Präsentation jetzt hinfällig, aber dennoch möchte ich sie in diesem Rückblick-Artikel nicht unter den Tisch fallen lassen – daher nur eine kurze Zusammenfassung.

Pixel 4 End-of-Life

Es gab nicht nur viele tolle Neuigkeiten, sondern für Pixel 4-Besitzer auch weniger gute Nachrichten: Die Smartphones haben das End-of-Life erreicht und werden offiziell von Google nicht mehr mit Android-Updates versorgt. Alle Informationen dazu und wie es weitergehen kann, findet ihr im folgenden Artikel:

Pixel Collection Designvideo

Es ist unübersehbar, dass Google mit den Pixel-Produkten eine Einheit schaffen möchte, die man aus der Kombination von Smartphones, Smartwatch, Buds-Kopfhörer und auch dem Tablet als „Pixel Collection“ bezeichnet. Dazu wurde ein interessantes Video veröffentlicht.

Das sind die Pixel 7-Smartphones

Endlich hat man es offiziell gemacht! Google hat am Donnerstag die Pixel 7-Smartphones vorgestellt und die allermeisten zuvor kursierenden Gerüchte und Leaks bestätigt. Zusätzlich gibt es eine starke Vorbesteller-Aktion, bei der man als interessierter Nutzer eigentlich keinen Grund zum Warten hat. Es gibt eine Gratis Pixel Watch LTE oder Gratis Pixel Buds Pro. Alle Infos dazu findet ihr im Artikel.

Das ist die Pixel Watch

Google hat endlich die erste eigene Smartwatch vorgestellt, auf die so mancher Nutzer schon mehrere Jahre gewartet hat. Die Pixel Watch will es mit der Apple Watch aufnehmen und bietet eine Reihe von praktischen Möglichkeiten, die wir euch allesamt ausführlich vorgestellt haben.

Google zeigt das Pixel Tablet

Es gab auch eine Überraschung, mit der aber so mancher Nutzer gerechnet hat, sodass es dennoch keine großen Jubelstürme gab: Google hat zusätzlich zu den Smartphones und der Smartwatch das Pixel Tablet gezeigt. Allerdings wird es nicht vor Anfang 2023 auf den Markt kommen, sodass wir uns noch etwas gedulden müssen und sicherlich den einen oder anderen Leak erhalten.

Das sind die neuen Pixel 7-Kameratricks

Die Pixel 7-Smartphones sehen ihrem Vorgänger äußerlich recht ähnlich, aber unter der Haube hat Google stark nachgelegt: Man bringt nicht weniger als zehn neue Kameratricks auf die Geräte, die wirklich zu begeistern wissen. Es gibt nicht DEN neuen Trick, sondern viele kleine Schritte, die allesamt aber zu einer enormen Steigerung der Fotobildqualität sowie des Motivs beitragen können. Schaut es euch selbst an.

Google plant Verkaufsrekord für Pixel 7-Smartphones

Google hat sehr große Hoffnungen in die Pixel 7-Smartphones. Man möchte nicht weniger als acht Millionen Einheiten verkaufen und damit die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Um das zu unterstützen, soll es auch noch einen Budget-Ableger geben, der schon in wenigen Monaten unterstützend mit dabei ist.

Das sind die neuen Pixel Watch-Apps

Nicht nur die Smartphones lernen dazu, sondern auch die Pixel Watch soll im Laufe der Zeit immer besser werden. Dazu hat Google gleich drei Pixel-Apps im Play Store aktualisiert bzw. zwei überhaupt erstmals für die Öffentlichkeit freigegeben. Die unscheinbarste dieser Apps, die Pixel Watch Services, könnte uns in Zukunft noch sehr viel Spaß machen.

Neuer Google Fotos Scharfzeichner für Pixel 7-Nutzer

In Kooperation mit dem Pixel-Team führt auch Google Fotos ein neues Feature ein, das seine Stärken richtig ausspielen kann: Mit Unblur sollen unscharfe Fotos automatisiert wieder scharfgemacht werden. In den veröffentlichten Beispielen funktioniert das wirklich sehr gut und man kann nur hoffen, dass sich das auch im Alltag in dieser Qualität zeigen wird.

Pixel 7 bekommt wohl Budget-Ableger

Um die Verkaufszahlen der siebten Pixel-Generation zu pushen und sich immer neue Zielgruppen zu erschließen, könnte Google schon in wenigen Monaten ein neues Budget-Smartphone auf den Markt bringen, bei dem es sich nicht um das Pixel 7a handelt. Klingt spannend und passt zu einem bereits eingeleiteten Projekt.

Pixel 7 und Pixel Watch mit starken Aktionen vorbestellen

Die Pixel 7-Smartphones sind endlich da und um den schnellen Verkauf zu unterstützen, hat Google zwei sehr interessante Vorbesteller-Aktionen gestartet. Wer sich für ein Pixel 7 Pro entscheidet, erhält eine Pixel Watch LTE Gratis. Bestellt ihr ein Pixel 7 gibt es immerhin noch die Pixel Buds Pro Gratis. Und wer sich für eine Pixel Watch bei Media Markt oder Saturn entscheidet, erhält noch einen 50 Euro-Gutschein zu seinenm Einkauf. Alle Informationen zu den Pixel 7-Aktionen gibt es in diesem Artikel und alle Infos zur Pixel Watch-Aktion in diesem Artikel.

Pixel Watch vorbestellen: Media Markt | Saturn | Amazon

Pixel 7 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch LTE: Media Markt | Saturn | Amazon

Pixel 7 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Media Markt | Saturn | Amazon

