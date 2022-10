Pixel 7 & Pixel Watch: Google zeigt erstmals starken Kamera-Zoom, Watch Faces, Armbänder & mehr (Video)

Google wird am Donnerstag die neuen Pixel 7-Smartphones und die erste Pixel Watch vorstellen, bei denen man mittlerweile selbst die Arbeit der Leaker übernimmt und neue Informationen veröffentlicht. Vor wenigen Tagen wurde ein neues Video veröffentlicht, das einige interessante Details rund um die Smartphones zeigt und auch die enge Anbindung der Smartwatch thematisiert.



Es gibt kaum noch etwas, das wir nicht über die neuen Pixel-Produkte wissen, aber dennoch können die vom Marketing veröffentlichten Lifestyle-Bilder und -Videos immer wieder interessante Details vermitteln und auf die Software eingehen. Jetzt hat man ein Pixel 7-Video veröffentlicht, in dem das Pro-Modell in sehr kurzen Alltags-Einsätzen zu sehen ist. So sehen wir etwa den Kamerazoom, der wohl wieder starke Ergebnisse liefern soll.

Aber das Thema dreht sich auch schnell in Richtung Pixel Watch, die zwar nicht im Videotitel erwähnt wird, aber wohl als starkes Zubehör für die Smartphones vermarktet werden soll – ein logischer und cleverer Zugang. Die Smartwatch liefert einen Blick auf neue Watch Face, auf die Fitbit-Oberfläche und zeigt auch einige Armbänder. All das haben wir bereits beim gestrigen Amazon-Leak gesehen, aber im Video ist es noch einmal ein bisschen anders.

Man wird wohl auch in den nächsten Tagen solche Aufnahmen veröffentlichen und die Wartezeit bis zum Event am Donnerstag verkürzen. Wichtige Informationen findet ihr natürlich zeitnah hier im Blog.

