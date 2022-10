Android: Das nächste Update für die Pixel-Smartphones kommt – neue Features und Abschied vom Pixel 4

Heute Abend ist es wieder soweit: Die erste Woche des Monats hat begonnen und trotz des deutschen Feiertags steht natürlich wieder ein größeres Update-Paket für die Pixel-Smartphones vor der Tür – und leider auch ein Abschied. Google wird das Android-Sicherheitsupdate mit den üblichen Bugfixes und Patches veröffentlichen, sehr wahrscheinlich mit einem separaten Pixel-Update nachlegen und könnte auch das Beta-Programm voranbringen.



Wann kommt das Update?

Stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht Google das Android-Sicherheitsupdate, das direkt im Anschluss im Laufe der folgenden Stunden und Tage auf alle unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt werden sollte. In diesem Monat müssen Pixel-Nutzer nicht lange warten, denn der erste Montag fällt schon auf den 3. Oktober. Der deutsche Feiertag spielt für den Rollout keine Rolle, denn Google beachtet dabei lediglich amerikanische Feiertage.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das Sicherheitsupdate wird für alle Pixel-Smartphones der vierten bis sechsten Generation ausgerollt. Das letzte Pixel 3a-Update hat man im vergangenen Monat hinter sich gebracht und jetzt steht schon der nächste Abschied vor der Tür: Für alle Nutzer der Pixel 4-Smartphones wird es das letzte reguläre Update sein. Denn das Smartphone wird nur bis Oktober 2022 offiziell unterstützt, sodass es heute Abend neue Infos für das bevorstehende Support-Ende geben dürfte. Ich gehe davon aus, dass es im November kein Update und im Dezember das übliche „Best of“ als letzten Abschied geben wird.

Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr ausführlich in diesem Artikel. Im Normalfall sollte das heute Abend veröffentlichte Oktober-Update außerdem das erste sein, das sich baldige Neo-Besitzer eines Pixel 7 oder Pixel 7 Pro später in diesem Monat herunterladen können.









Welche Updates sind zu erwarten?

Das 1. Oktober-Update wird auf jeden Fall das Android-Sicherheitsupdate umfassen sowie zusätzlich ein separates Pixel-Update für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones im Gepäck haben. Dieses besteht jeden Monat aus zahlreichen Bugfixes, wobei auch der Oktober keine Ausnahme sein wird. Ob man auch funktionell nachlegt, lässt sich vorab schwer sagen. Es gibt Monate ohne Update und dann folgen wieder welche mit einem größeren Schwung. Erst im Dezember steht das nächste große Feature Drop auf dem Plan.

Kommt eine neue Android 13 APR Beta?

Man könnte es fast vergessen, aber mit Android 13 QPR hat Google aktuell schon wieder ein Beta-Programm am Laufen. In diesem Monat dürfte eine neue Ausgabe folgen und weil man sich mit diesen Betas nah am Feature Drop bewegt, könnte die Beta durchaus parallel zum Rollout des Oktober-Updates veröffentlicht werden.

Samsung war schneller

Zum Abschluss soll aber auch das nicht unterschlagen werden: Samsung hatte schon am Donnerstag oder Freitag, die ersten Smartphones mit dem Oktober-Update versorgt und Google damit erneut weit abgehängt. Das ist möglich, weil Google den Updates zwar ein Datum von Anfang des Monats verpasst, die grundsätzlichen Verbesserungen aber schon gut zwei Wochen vorher für die Smartphone-Hersteller freigibt.

Letzte Aktualisierung am 3.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!