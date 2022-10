Made by Google: Google startet neuen Podcast rund um Pixel, Hardware, Technologien & neue Produkte (Video)

Das Team von Made by Google war wieder sehr fleißig und hat beim gestrigen Event mit einigen neuen Produkten und Ausblicken nachgelegt, die in den nächsten Monaten noch sehr wichtig werden. Aber nicht nur das Pixel-Portfolio wächst, sondern auch die Aktivitäten des Teams: Jetzt hat man den neuen Made by Google Podcast aus der Taufe gehoben, der wöchentlich über aktuelle Produkte und Entwicklungen informieren soll.



Made by Google ist nicht nur Pixel, auch wenn man das aufgrund der Präsentationen immer wieder gleichsetzen könnte. Denn auch der Chromecast ist Made by Google, die gesamte Nest-Hardware ist Made by Google und auch so manche Funktion aus der Google Kamera, Google Fotos und anderen Apps gehört zu Made by Google. Man hat also grundsätzlich recht viel zu erzählen und weil man das wohl nicht alles in Blogposts und den jährlichen Events unterbringen kann, hat man nun einen neuen Podcast gestartet.

In der ersten Episode dreht sich alles um Smartphone-Kamera, wobei die neuen Kamera-Funktionen sowie das beeindruckende Google Fotos Unblur im Mittelpunkt stehen. Jede Woche Donnerstag möchte man neuen Themen abdecken, die vermutlich in einem gut halbstündigen Format besprochen werden sollen. Wer noch mediale Freizeit hat (ich hätte sie nicht mehr), kann auch diesen Podcast bei Interesse in seiner App aufnehmen. Veröffentlicht wird es als Video (siehe oben) bei YouTube, aber auch bei Google Podcasts oder Spotify.

