Pixel Watch: Endlich ein Blick auf den Displayrahmen – Unboxing und Hands-on zeigt viele Details (Galerie)

Google wird in zwei Tagen die erste Pixel Watch vorstellen und nur wenige Tage später dürfen die ersten Käufer ihre neue Smartwatch auspacken und ausprobieren. Wer das nicht mehr abwarten kann, findet jetzt ein vollständiges Unboxing, das uns Detailaufnahme von allen Seiten liefert. Mit diesen Aufnahmen ist dann auch die „Bezel-Frage“ über die Stärke der Ränder geklärt, denn es lässt sich so gut wie noch nie erkennen.



Ich weiß nicht, wie viele Artikel ich in den letzten Wochen über die Pixel Watch geschrieben habe und dennoch gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Heute früh haben wir euch die Pixel Watch Armbänder inklusive deren Premium-Preisgestaltung gezeigt und jetzt gibt es ein Unboxing der gesamten Smartwatch. Ein Nutzer konnte bereits eine Smartwatch erhaschen, dabei dürfte es sich wohl erneut um einen Handelsmitarbeiter handeln.

Auf den Fotos sehen wir den Karton, den Packungsinhalt, das Unboxing und anschließend natürlich die gesamte Smartwatch mit all ihren Details. Es gibt Aufnahmen von den Bändern, von der Rückseite und auch von der Vorderseite inklusive einem sehr genauen Blick auf die Rahmenstärke rund um das Display. Offenbar handelt es sich dabei noch um Ausstellungsstücke bzw. die Smartwatches dürfen noch nicht eingeschaltet werden, denn auch auf diesen Fotos bleibt das Display stets Schwarz.

Es gibt nicht mehr viel über die Pixel Watch zu sagen, schaut euch einfach die Bilder an. Viele weitere Bilder und Details findet ihr bei Reddit. Alle Specs und wichtigen Infos rund um die Pixel Watch gibt es in diesem Artikel. Viele Lifestyle-Aufnahme findet ihr in diesem Artikel. Und wer ein Blick auf die Premium-Armbänder werfen möchte, klickt einfach auf diesen Artikel.

















Viele weitere Bilder, zum Teil in nicht ganz so guter Qualität, findet ihr im Thread bei Reddit.

» Pixel Watch: Google verlangt Premiumpreise für die Armbänder – Hands-on zeigt sie im Detail (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 3.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Reddit]