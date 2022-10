Pixel Tablet: Google könnte das Smart Home-Tablet schon morgen vorstellen – wird es das ‚one more thing‘?

Google lädt morgen Nachmittag zum ‚Made by Google‘-Event, auf dem einige neue Pixel-Produkte vorgestellt werden sollen – allen voran natürlich die Pixel 7-Smartphones sowie die erste Pixel Watch. In der Einladung sprach man aber auch von mindestens einem neuen Produkt aus dem Nest-Portfolio, über das wir bisher gar nichts wissen. Und damit möchte ich noch einmal meine Vermutung ins Spiel bringen, dass Google morgen das Pixel Tablet vorstellen wird.



Am 7. September, vor gut einem Monat, hat Google die Einladungen für das morgige ‚Made by Google‘-Event verschickt, auf das vor allem Pixel-Fans spätestens seit diesem Tag hinfiebern. Man macht schon lange kein Geheimnis mehr daraus, was überhaupt gezeigt wird und selbst die Smartphones und die Smartwatch wurden in den letzten Wochen immer wieder gezeigt. Aber es gibt noch ein weiteres Detail in der Einladung, das überraschenderweise medial kaum Beachtung findet:

Das Lineup: Pixel 7, Pixel 7 Pro und die Google Pixel Watch. Wir werden zudem Neuigkeiten für das Nest Smart Home-Portfolio ankündigen. Alle Geräte könnt ihr noch am selben Tag auf GoogleStore.com und bei unseren Partnern in Deutschland vorbestellen.

Wird denn niemand außer mir stutzig, dass man da noch etwas aus dem Nest-Universum angekündigt hat, über das wir bisher _absolut gar nichts_ wissen? Bis gestern dachten wir, dass es sich bei dieser Ankündigung um den neuen Nest Wifi Pro Router oder die Nest Doorbell handelt, doch beide wurden gestern Nachmittag angekündigt. Selbst der Ausblick auf die ebenfalls schon vor einiger Zeit angekündigte neue Google Home-App kann es nicht sein, denn diesen hat man ebenfalls gestern offiziell präsentiert. Und damit stehen wir wieder völlig am Anfang.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Google zwei Tage vor dem Pixel-Event zwei Nest-Produkte ankündigt und am Pixel-Event selbst nochmal mit neuen Nest-Produkten nachlegt? Ich halte das für nahezu ausgeschlossen. Aber es geht auch nicht unbedingt um eine Ankündigung, sondern nur um „Neuigkeiten für das Nest Smart Home-Portfolio“.









Kommt das erste Pixel Tablet?

Ich hatte es hier im Blog schon ausführlich thematisiert und werde es mit wachsender Überzeugung gerne wiederholen: Das nächste Nest Smart Display könnte das Pixel Tablet sein. Denn das kommende Nest Smart Display wird über ein abnehmbares Display verfügen und soll auf Android basieren. Das Pixel Tablet wiederum soll sich in Richtung Smart Home orientieren und sich mit einem Sockel in ein Smart Display verwandeln können. Mehr Überschneidung geht nicht – außer bei Pixel Watch und Fitbit 😉

Eine Vereinigung der beiden Produkte unter einem Doppelnamen „Google Nest Pixel Tablet“ oder Ähnlichem ist recht wahrscheinlich. Damit würde sich auch erklären, warum man neue Nest-Produkte auf einem Pixel-Event präsentieren möchte. Meine These: Das Pixel Tablet wird DIE große Überraschung beim Pixel-Event sein, deshalb tauchen auch bei allen Teasern nur die immer drei gleichen Pixel-Produkte auf. Man wird das erste Pixel Tablet schon morgen Nachmittag vorstellen, verfügbar wird es aber mutmaßlich erst viel später oder gar erst im nächsten Jahr sein. Ich würde das mehr als konkreten Teaser einstufen.

Wer noch Argumente braucht, warum Google morgen Nachmittag das erste von zwei Pixel Tablet vorstellen könnte, findet sie in diesem Artikel. Gleichzeitig würde man schon den Weg für das Pixel Tablet Pro bereiten, das für Frühjahr 2023 erwartet wird.

» Nest Wifi Pro & Nest Doorbell: Google stellt zwei neue Smart Home-Produkte vor – sind in Kürze verfügbar

» Smart Home: Google kündigt ’next generation‘-Design an – Google Home-App wird deutlich modernisiert (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 3.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!