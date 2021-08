Android 12: Google veröffentlicht vierte Beta für Pixel-Smartphones; das sind die Neuerungen (Download)

Die vierte und wommöglich letzte Android 12 Beta ist da! Knapp vier Wochen nach dem Release der dritten Beta-Version hat Google vor wenigen Minuten nachgelegt und die vierte Beta für alle unterstützen Pixel-Smartphones veröffentlicht. Auch in dieser Version gibt es noch eine Reihe von Neuerungen und Veränderungen. Wer es ausprobieren möchte, kann die Beta 4 nun auf die Pixel-Smartphones ab der dritten Generation herunterladen und ausprobieren.



Wenn Google eine neue Android-Version final veröffentlicht, dann ist sie mittlerweile nur noch gut ein halbes Jahr aktuell, denn nach diesem kurzen Zeitraum folgt schon wieder die erste Vorabversion des nächsten Betriebssystems – zumindest war das nun bei Android 11 und Android 12 der Fall. Android 12 durchläuft aktuell den strengen Zeitplan und hat mit der dritten Beta-Version nun schon langsam aber sicher das große Ziel des finalen Release vor Augen.

Die vierte Android 12 Beta ist da. Google hat die nächste stabile Version des Betriebssystems veröffentlicht und bietet sie allen Pixel-Nutzern zum Download an, die sie im besten Fall aber noch immer nicht auf ihrem täglich genutzten wichtigen Smartphoe installieren sollten. Nun hat man zwar ganz offiziell die “Platform Stability” erreicht (siehe folgender Zeitstrahl), aber das bedeutet eher, dass auch Entwickler nun endgültig die Version in Händen halten, für die sie basteln können. Als Nächstes folgt nun die finale Version oder vielleicht noch eine weitere Zwischenversion mit letzten Bugfixes.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Android 12 erreicht mit diesem Release die “platform stability” und steht damit kurz vor dem finalen Release. Google fordert nun alle App-Entwickler auf, die Kompatibilität sicherzustellen und sich erst später auf die neuen Features zu stürzen. Welche Schwerpunkt man dabei setzt und worauf Entwickler achten sollten, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Platform Stability is the time to shift focus to final compatibility testing and release your updated apps to users and downstream developers. You can also build with the final APIs and refine any new code that is using the new APIs or features. You can plan your work with confidence that the platform and APIs won’t change.