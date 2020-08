Android 11: Google veröffentlicht dritte Beta-Version für die Pixel-Smartphones – das sind die Neuerungen

Google hat die dritte und womöglich letzte Android 11 Beta veröffentlicht und könnte das Beta-Programm damit in diesem Jahr endgültig abschließen. Die dritte Android 11 Beta wird ab sofort für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt und bringt kaum noch Änderungen mit, denn bis auf wenige Ausnahmen markiert es bereits die finale Version. Die finale Version von Android 11 wird nach aktuellem Stand für Anfang September erwartet.



Nach mehreren Verschiebungen aufgrund der bekannten äußeren Umstände läuft die Android-Entwicklung bei Google nun wieder nach Zeitplan, der erstmals in der mittlerweile zehnjährigen Geschichte des Betriebssystems überarbeitet werden musste. Sollte es nun zu keinen weiteren Verzögerungen mehr kommen, werden der nun veröffentlichten Beta-Version höchstens noch eine Zwischenversion mit Sicherheitsupdates und dann der finale Release des Betriebssystems folgen. Den exakten Zeitplan findet ihr in diesem Artikel

Google hat die dritte Android 11 Beta veröffentlicht, die natürlich nicht ganz so viele Neuerungen wie die Vorversionen mit sich bringt, aber nun schon als fast fertige Version angesehen werden kann. Es folgt nur noch die finale Version, bei der es in manchen Fällen sogar rückwärts gehen kann und Funktionen entfernt werden, die dann doch erst später oder mit Android 12 erscheinen werden. Die Android 11 Beta 3 könnte also die vollständigste Version sein.

Interessierte Pixel-Nutzer ab der zweiten Generation können die dritte Android 11 Beta ab sofort Hier herunterladen bzw. bekommen sie mit der Teilnahme am Beta-Programm im Laufe der nächsten Stunden ohnehin zum Download angeboten. Andere Smartphone-Hersteller wie Xiaomi, OnePlus oder Oppo werden vermutlich schnell nachziehen und die Beta ebenfalls noch einmal veröffentlichen.

Die wichtigsten Neuerungen

Die Android 11 Beta 3 härtet die Plattform-Stabilität und richtet sich vor allem an Entwickler. Diese sollen ihre Apps nun final an das neue Betriebssystem anpassen und darauf hoffen, dass alles glattgeht bzw. die neuesten Features testen. Es könnte auch an der Oberfläche noch einige Änderungen geben, die bisher aber nicht kommuniziert worden sind – wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.









Und wer sich nun vorab noch einmal über die Neuerungen informieren möchte, die Android 11 bereits in den vier Developer Previews sowie der ersten Beta bereitgehalten hat, findet diese unter folgenden Links sowie eine Zusammenstellung der wichtigsten Neuerungen in diesem Artikel. In den nächsten Tagen werden wir uns natürlich auch die erste Beta ganz genau ansehen und euch zeitnah alle wichtigen Neuerungen auflisten.

Die bisherigen Versionen

Android 11 DP1 | 21. Februar 2020 – Alle Neuerungen

– Android 11 DP2 | 18. März 2020 – Alle Neuerungen

– Android 11 DP3 | 23. April 2020 – Alle Neuerungen

– Android 11 DP4 | 06. Mai 2020 – Alle Neuerungen

– Android 11 Beta 1 | 09. Juni 2020 – Alle Neuerungen

– Android 11 Beta 2 | 09. Juli 2020 – Alle Neuerungen

Die finale Version wird dann Anfang September veröffentlicht.

» Android 11 Beta Download

