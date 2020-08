YouTube: Google testet neues Design in der Android-App – neue Suchleiste & kein YouTube-Logo (Screenshot)

Googles Videoplattform YouTube baut die Oberflächen der zahlreichen Versionen und einzelnen Bereiche immer wieder um und orientiert dabei nur selten am Standard-Design der vielen weiteren Google-Produkte. Jetzt ist in der Android-Version wieder ein neues Design aufgetaucht, das die Suchleiste deutlich stärker in den Mittelpunkt rückt und dafür das YouTube-Logo opfert.



Viele Google-Produkte haben in den vergangenen Monaten eine aktualisierte Oberfläche erhalten, die das jeweilige Logo des Produkts, die Suchleiste, den Login und je nach Produkt einige Zusatzfunktionen in einem zentralen Element kombiniert. Bei YouTube war das bisher nicht der Fall und ein neuer Test zeigt nun, dass man wohl auch in Zukunft auf ein eigenes Konzept setzen wird. Schaut euch dazu den folgenden Screenshot an.

Auf der rechten Seite ist die getestete Version zu sehen. Diese verabschiedet sich vom YouTube-Logo bzw. dem YouTube Premium-Logo und gleichzeitig vom Suchen-Icon. Stattdessen gibt es nun eine recht große Suchleiste, die der Nutzer direkt antippen und Suchen kann. Das war zwar zuvor mit dem Antippen des Suchen-Icons auch nicht anders, aber dessen Platzierung zwischen weiteren Icons war vielleicht nicht ganz so glücklich.

Meiner Meinung nach ein sinnvolles, wenn auch nicht unbedingt optisch ansprechendes Design. Schade, dass der Premium-Indikator dadurch verschwindet, aber schlussendlich sollte jeder Nutzer ohnehin wissen, ob Premium abonniert wurde oder nicht.

» Android TV & Chromecast: Cast Connect bringt einige neue Möglichkeiten und beschleunigt Chromecast-Aus

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren