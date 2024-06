Pixel Update: Neues Feature Drop ist da, Leaks zur Pixel Watch 3, viele neue Funktionen und Tensor-Rückblick

Die zweite Pixel-Woche im Monat Juni geht zu Ende und hat uns auch diesmal nicht enttäuscht – ganz im Gegenteil. Es gab viele Updates für Pixel-Nutzer, neue Funktionen im Rahmen des Feature Drop, neue Leaks zur kommenden Pixel Watch 3 und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant und für Pixel-Nutzer auch lohnend: Denn es gab nach mehrtägiger Verzögerung endlich das große Pixel Feature Drop mit vielen neuen Funktionen, interessante Leaks zur Pixel Watch 3, wir haben auf die Tensor-Geschichte zurückgeblickt und einiges mehr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Kommt der Pixel Tracker?

Passend zu ‚Mein Gerät finden‘ hätte Google einen eigenen Pixel Tracker auf den Markt bringen wollen – doch bisher gab es weder eine Ankündigung noch ein Teaser oder weitere Hinweise. Daher darf man sich die Frage stellen, ob der Tracker überhaupt noch erscheinen wird und wie es um diesen steht.

» Bringt Google einen Pixel Tracker auf den Markt?

Rückblick auf die Tensor-Generationen

Jede Tensor-Generationen hat Veränderungen unter der Haube mitgebracht, die auch die Architektur bzw. die Zusammenstellung der einzelnen Komponenten betreffen. Wir zeigen euch diese in der Übersicht und fassen Googles Tensor-Reise der ersten vier Generationen zusammen.

» So hat Google den Tensor-SoC der Pixel-Smartphones verbessert









Google generiert Pixel-Klingeltöne mit KI

Google hat die Klingeltöne der aktuellen Pixel-Smartphones tatsächlich mit der Künstlichen Intelligenz aus eigenem Hause komponiert. Man hat MusicFX genutzt und damit nach etwas längerer Arbeit – aber ohne Nachbearbeitung – die Klingeltöne erstellen können.

» Google hat Pixel-Klingeltöne mit MusicFX-KI generiert

Das ist die neue Pixel Watch 3

Erstmals gab es einen großen Leak rund um die Pixel Watch 3 – und was für einen. Google wird in diesem Jahr tatsächlich gleich zwei Pixel Watch-Modelle auf den Markt bringen: Einmal die Pixel Watch 3 und als Neuzugang die Pixel Watch 3 XL mit einem größeren Gehäuse und neuen Armbändern. Hier findet ihr alle Details und viele Fotos zur Smartwatch.

» Neuer Leak zeigt die Pixel Watch 3

» Neuer Leak zeigt Pixel Watch 3 XL

Pixel Feature Drop wird ausgerollt

Endlich hat Google das neue Pixel Feature Drop veröffentlicht, das in diesen Tagen für alle Pixel-Smartphones im Zuge des Juni-Updates ausgerollt wird. Dieses hat neben vielen neuen Funktionen auch den Juni-Patch im Gepäck, aktualisierte Apps sowie natürlich das neue Betriebssystem Android 14 QPR3.

» Das bringt das Pixel Feature Drop für Juni

» Alle Infos zum Pixel Juni-Update









Pixel Feature Drop für Pixel Watch

Auch Nutzer der Pixel Watch dürfen sich über ein Pixel Feature Drop freuen. Dieses bringt neue Möglichkeiten für den Homescreen mit, auf dem sich nun ein Smart Home-Bereich anlegen lässt. Außerdem ermöglicht man jetzt die Nutzung von PayPal in Google Wallet für Smartwatches.

» Pixel Feature Drop bringt neue Pixel Watch-Funktionen

Mein Gerät finden findet ausgeschaltete Pixel 8-Smartphones

Das Netzwerk ‚Mein Gerät finden‘ kann die Pixel 8-Smartphones jetzt auch finden, wenn diese ausgeschaltet sind. Möglich macht das spezielle Hardware, die derzeit nur in den Pixel-Smartphones der achten Generation zu finden ist.

» Pixel 8-Smartphones lassen sich auch ausgeschaltet mit ‚Mein Gerät finden‘ finden

Google Telefon erhält Rückwärtssuche

Die Google Telefon-App erhält auf den Pixel-Smartphones eine Rückwärtssuche, mit der sich auf Knopfdruck nach einer Telefonnummer suchen lässt, die euch in Abwesenheit angerufen hat.

» Google Telefon kann nach Telefonnummern suchen

Pixel Rekorder erhält neue Aufnahmefunktion

Der Pixel Rekorder bringt einen neuen Button für den Homescreen mit, mit dem sich die App starten und direkt die Aufnahme anstoßen lässt. Es benötigt also nur einen Tap, eine sehr kurze Wartezeit und schon kann losgesprochen werden.

» Pixel Rekorder erhält neue Homescreen-Aufnahme









Pixel 8-Smartphones mit erweiterter Garantie

Offenbar sind die Displayprobleme auf den Pixel 8-Smartphones größer als bisher angenommen. Denn jetzt hat Google eine erweiterte Garantie für betroffene Geräte angekündigt. Diese gilt für drei Jahre nach dem Kauf und ermöglicht die kostenlose Reparatur aller Displays, die die auffällige Erscheinung oder ein Flackern haben.

» Google erweitert die Pixel 8 Display-Garantie

Kick with Pixel

Zum Start in das Wochenende und anlässlich der Fußball-EM gibt es jetzt das neue Browserspielchen Kick with Pixel. Dabei handelt es sich um ein sehr simples Fußballspiel im Stile eines Elfmeterschießens. Es gibt einen Highscore und für UK-Nutzer sogar etwas zu gewinnen.

» Google startet ‚Kick with Pixel‘ für Fußballfans

