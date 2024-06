Google Telefon: Wer hat mich angerufen? Pixel Feature Drop bringt neue Funktion zur Telefonnummer-Suche

Die Android-App Google Telefon hat in der letzten Zeit mehrfach größere Updates erhalten und im Rahmen des vor wenigen Tagen angekündigten Pixel Feature Drop wird jetzt eine neue Funktion ausgerollt: Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, bei Anruf einer unbekannten Nummer auf Knopfdruck nach Informationen zu suchen. Damit soll es leichter werden, herauszufinden, wer angerufen hat.



Wir kennen das alle: Man nimmt das Smartphone in die Hand und es gab einen Anruf in Abwesenheit von einer bisher unbekannten Nummer. Die Reaktion kann ganz unterschiedlich sein und sicherlich auch davon abhängen, ob man einen Anruf erwartet hat oder nicht. Aufgrund von Spamcalls, Telefonbetrug, Werbeanrufen und ähnlichen Dingen sind viele Nutzer längst darauf trainiert, erst einmal nicht zurückzurufen. Wenn der Anrufer etwas Wichtiges will, wird er schon noch einmal anrufen – so halte ich es zumindest mittlerweile, wenn ich nicht gerade einen wichtigen Anruf erwarte.

Jetzt hat Google im Rahmen des jüngsten Pixel Feature Drop eine neue Funktion für die Telefon-App auf den Pixel-Smartphones angekündigt, die den von vielen Menschen gemachten nächsten Schritt vereinfachen kann: Ein neuer Button schickt die Telefonnummer direkt an die Google Websuche und könnte es somit ermöglichen, die Identität des Anrufers herauszufinden. Bisher musste man die Nummer manuell abtippen, was gerade am Smartphone sehr mühsam sein kann. Der neue Button macht es leichter.

Ist der Anrufer ein Unternehmen, sind die Chancen recht hoch, dass ihr den Fall schnell gelöst habt. Ist es hingegen eine Privatperson, hilft diese Funktion in den meisten Fällen nicht weiter. Daher haben wir euch schon vor einiger Zeit eine Reihe von Tipps zusammengestellt: So könnt ihr herausfinden, wer euch angerufen hat.

