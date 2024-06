Android & ChromeOS: Google kündigt Integration von Android in das Chromebook-Betriebssystem an

Google entwickelt die beiden Betriebssysteme Android und ChromeOS seit vielen Jahren getrennt voneinander und hat bisher kaum den Eindruck gemacht, diese zusammenlegen zu wollen. Das scheint sich ein Stück weit zu ändern, denn jetzt hat man eine kleine Revolution angekündigt, die in Zukunft noch große Auswirkungen haben kann: Android soll in ChromeOS integriert werden.



Die beiden bisher vollständig voneinander getrennten Welten Android und ChromeOS wachsen zusammen – das hat Google jetzt erstmals offiziell angekündigt. Zwar noch nicht in Form einer echten Vereinigung, aber es werden erste Bande geknüpft: Man hat angekündigt, dass der Android-Kernel sowie das Android-Framework tief in ChromeOS integriert werden soll, um die Android-Apps praktisch nativ zu ChromeOS zu bringen.

Der Grund des Anstoßes ist natürlich die Künstliche Intelligenz. Denn offenbar kann Google die KI nicht optimal in ChromeOS integrieren, sodass das Chromebook-Betriebssystem die für Android konzipierte und entwickelte Gemini-Plattform nutzen kann. Ob das wirklich zielführender ist als eine eigene Gemini-Plattform für ChromeOS, lässt sich von Außen kaum bewerten. Aber grundlos wird man diese Zusammenführung unter der Haube nicht durchführen. Vor allem nicht, nachdem man das viele Jahre lang stets abgelehnt hat.

Eine erste Integration soll schon mit ChromeOS 122 stattgefunden haben, denn ab diesem Release ist der Android Bluetooth Stack in ChromeOS enthalten. Das erleichtert die Weiterentwicklung und zeigt schon, in welche Richtung es bei den beiden Betriebssystemen geht: Vermutlich noch viele Jahre getrennt, aber mit einem gemeinsamen Kern. Erst vor wenigen Tagen hat Google den Virtualisierungsspezialisten Cameyo übernommen.

Man will die Arbeiten am gemeinsamen Produkt jetzt aufnehmen, aber es wird noch „lange Zeit“ dauern, bis sich das auch bei Endnutzern bemerkbar macht – was immer man damit auch meint.

» Ankündigung bei Google

» Pixel-Smartphones mit Android und ChromeOS: Google arbeitet an neuer Verbindung – was kommt da? (Video)

» Android: Langjähriger Android-Chef verkündet seinen Abschied – weitere Annäherung an die Pixel-Abteilung?