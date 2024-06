Google Chrome: Update für den Lesemodus kommt – Bilder einblenden oder ausblenden (Screenshots)

Im Google Chrome-Browser gibt es seit längerer Zeit einen Lesemodus, mit dem sich die aktuell geöffnete Webseite auf das Wesentliche reduzieren lässt – nämlich rein auf den leicht formatierten Text. An diesem Modus gab es zuletzt einige Änderungen, die von den Nutzern wohl unterschiedlich aufgenommen werden und daher bald angepasst werden können: Ein neuer Schalter ermöglicht das Umschalten der Bilder.



Der Google Chrome-Lesemodus befindet sich in der Seitenleiste und ermöglicht es den Nutzern, den Inhalt der Webseite nur in dieser zu lesen. Dabei wird lediglich der Text sowie eine eingeschränkte Form der Formatierung verwendet. Überschriften bleiben erhalten, simple Formatierungen sind vorhanden, aber alles andere wird herausgefiltert. Lange Zeit war es so, dass bei diesem LESEModus keine Bilder enthalten waren. Mit dem jüngsten Update hatte sich das für einige Nutzer geändert.

Bilder können ein sehr wichtiger Bestandteil sein und sich oftmals auf den Text beziehen, sodass eine Integration sinnvoll sein kann. Auf der anderen Seite widerspricht es ein wenig dem Lesemodus, sodass nicht alle Nutzern davon begeistert waren. Denn immerhin ist es so, dass die vollständige Webseite weiterhin im Hauptfenster geöffnet bleibt und die Bilder auch dort angesehen werden können. Jetzt bringt Google mit einem neuen Umschalter, der für erste Nutzer sichtbar wird, einen Kompromiss.

Ein simpler Schalter in der Symbolleiste erlaubt das Einblenden und Ausblenden von Bildern, sodass jeder Nutzer seine eigene Präferenz festlegen kann. Im obigen Tweet sowie im eingebundenen Video könnt ihr das sehen. Der neue Schalter sollte Bestandteil des neuen Google Chrome 126 sein, dennoch kann es einige Wochen oder gar bis zur nächsten Version dauern, bis dieser für alle Nutzer verfügbar ist.

