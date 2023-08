Pixel Update: Diese Pixel-Produkte kommen, viele Pixel Watch 2-Leaks, Pixel 8-Leaks und Wallpaper-Download

Eine weitere Pixel-Woche im August geht zu Ende und brachte uns in den letzten Tagen viele neue Leaks rund um die Pixel Watch 2, die Pixel Watch-Armbänder, die Pixel 8-Smartphones und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab neue Leaks zur kommenden Pixel Watch 2, halboffizielle Informationen und gar Ankündigungen zu den Pixel Watch-Armbändern, Leaks zum Pixel 8 und ersten Software-Features und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 8-Smartphones

Google wird in weniger als zwei Monaten die Pixel 8-Smartphones auf den Markt bringen, über die in den letzten Monaten sehr viele Informationen bekannt geworden sind. Weil der Release immer näher rückt und der Überblick nicht mehr ganz so leicht ist, haben wir für euch erneut alle Details zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro in einem Artikel zusammengefasst. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich bis auf allerkleinste Details noch etwas ändern wird.

» Alles was über Pixel 8 und Pixel 8 Pro bekannt ist









Pixel-Roadmap 2024 und 2025

Die Pixel 8-Smartphones und die Pixel Watch 2 kommen in Kürze – und dann? Wir zeigen euch eine vor einiger Zeit geleakte Pixel-Roadmap, in der alle Smartphones eingetragen sind, die für die Jahre 2024 und 2025 geplant sind. Bisher hat sich diese Roadmap als goldrichtig erwiesen und es gibt eigentlich keinen Zweifel daran, dass das nicht auch für die kommenden beiden Jahre gelten sollte.

» Pixel-Roadmap zeigt Smartphones für 2024 und 2025

25 Jahre Google Wallpaper

Google feiert in etwa einem Monat den 25. Geburtstag. Anlässlich dessen hat man schon jetzt zwei Wallpaper erstellt und bietet diese zum Download an. Wir haben für euch die hochauflösenden Wallpaper sowohl im original-hellen Design als auch in einer nachträglich eingefärbten Dark Mode-Variante. Sieht schick aus und enthält sehr viele Anspielungen.

» 25 Jahre Google-Wallpaper zum Download

Pixel Watch 2 bei der FCC

Die Pixel Watch 2 ist bei der FCC aufgetaucht und ist somit offiziell bestätigt. Außerdem erfahren wir dadurch, dass Google an insgesamt vier Armband-Varianten arbeitet, denn diese mussten mit eingereicht werden. Allerdings gibt es auch eine Schattenseite (siehe einige Punkte weiter unten)

» Pixel Watch 2 offiziell bestätigt + vier Armband-Varianten

Pixel 8-Werbespot zeigt Smartphone und Audio Magic Eraser

Das Pixel 8 hat sich in einem vorab geleakten Werbespot gezeigt und verrät damit, dass dieses in der Farbe Hellblau erscheinen wird. Aber das ist nicht alles, denn im Video ist ein neuer Softwaretrick zu sehen, den bisher keiner auf dem Schirm hatte: Das Pixel 8 wird über einen Audio Magic Eraser verfügen, mit dem sich störende Geräusche aus Videos entfernen lassen.

» Video zeigt Pixel 8 in hellblau und den Audio Magic Eraser

Kommende faltbare Pixel-Produkte

Das Pixel Fold wird ziemlich sicher einen Nachfolger erhalten, der auch bereits in der Roadmap (siehe oben) erwähnt ist. Aber es scheint derzeit nicht so zu sein, dass Google damit am Ende angekommen ist. Denn auch ein Pixel Flip oder ein Pixel Tablet Fold könnten schon bald erscheinen.

» Pixel Fold 2, Pixel Flip und Pixel Tablet Fold?









Pixel Watch verliert (temporär) das ‚auf einen Blick‘-Widget

Da haben Pixel Watch-Nicht schlecht gestaunt, denn plötzlich war das praktische ‚auf einen Blick‘-Widget von der Smartwatch verschwunden. Zwar soll es mittlerweile zurückgekehrt sein, aber dennoch macht es den Anschein, dass da noch etwas kommt und dieses vielleicht mit neuen Funktionen noch einmal angekündigt wird.

» Verwirrungen um das ‚auf einen Blick‘-Widget der Pixel Watch

Pixel Watch 2 kommt ohne UWB

Der FCC-Leak hat nicht nur die Smartwatch bestätigt, sondern leider auch eine Enttäuschung hervorgebracht: Denn anders als zuvor spekuliert, wird die Pixel Watch 2 NICHT über UWB verfügen. Das ist für eine zweite Generation im Jahr 2023 schon ärgerlich.

» Pixel Watch 2 wird kein UWB haben

Google wiederholt Pixel Watch-Update

Die Pixel Watch hat vor wenigen Tagen erneut das August-Update erhalten. Dieses hatte zwar keine Änderungen im Gepäck und enthält die gleiche Buildnummer, aber dennoch dürfte man wohl seine Gründe haben, warum es noch einmal zum Download angeboten wurde.

» Google rollt das Pixel Watch August-Update ein zweites Mal aus

Google verschickt neue Pixel Watch-Armbänder

Google wird mit der Pixel Watch eine Reihe neuer Armbänder auf den Markt bringen. Jetzt hat man überraschend einige TeamPixel-Influencer mit solchen Armbändern beschenkt, noch bevor diese offiziell in den Handel kommen bzw. überhaupt erst angekündigt worden sind. Dadurch gibt es für uns noch mehr Bilder.

» Das ist das neue Active Sport Pixel Watch-Armband

Google erinnert an Pixel Buds-Reinigung

In-Ear-Kopfhörer wie die Pixel Buds sollten immer wieder einmal gereinigt werden, sowohl aus hygienischen Gründen als auch optischen Gründen und – wie wir durch Google erfahren – auch aus funktionellen Gründen. Pixel Buds-Nutzer sollen zukünftig per Benachrichtigung daran erinnert werden, ihre Kopfhörer alle 120 Nutzungsstunden zu reinigen.

» Pixel Buds-App erinnnert an Reinigung der Kopfhörer









Google bewirbt Pixel Tablet in Google Home-App

Das Pixel Tablet ist seit einigen Wochen auf dem Markt und um noch mehr Nutzer aus dem Tablet-Smart Display-Mix zu überzeugen, schaltet man jetzt sogar Werbung innerhalb der Google Home-App. Nutzer sollen das Smart Display für sich entdecken, mit dem die Smart Home-Steuerung sehr einfach sein soll. Doch es sorgt weniger der Inhalt der Meldung für Diskussion, sondern die Tatsache der Benachrichtigungs-Werbung innerhalb einer von Milliarden Nutzern verwendeten App.

Bleibt abzuwarten, ob Google in Zukunft weiterhin auf solche Werbeformen setzen wird und das Tablet oder andere Geräte auf ähnliche passende Weise an den Mann und die Frau bringen will.

» Google Home-Nutzer erhalten Werbung für das Pixel Tablet

Letzte Aktualisierung am 26.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!