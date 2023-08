Google hat im Laufe von knapp 25 Jahren mehrfach ein neues Logo erhalten, das mit kleinen Schritten verändert wurde – zuletzt im Jahr 2015. Ein weiterer Logowechsel scheint derzeit nicht in Sicht, aber dennoch gibt es in diesen Tagen Spekulationen über eine mögliche neue Variante, die sogar schon in der Websuche auftaucht. An der Story ist allerdings nichts dran, denn es handelt sich nur um eine alternative Darstellung.



In diesen Tagen machen Berichte die Runde, dass Google ein neues Logo erhalten könnte. Denn bei einem Nutzer ist in der Websuche ein neues Logo aufgetaucht, das auf eine veränderte Buchstaben-Darstellung setzt. Oben seht ihr das offizielle Google-Logo und unten die aufgetauchte neue Variante. Zu sehen war/ist es nur in der kleinen Variante, die links oben in den Suchergebnissen verwendet wird.

Googles Designer hatten das eigene Logo mit dem letzten Wechsel im Jahr 2015 so weit vereinfacht, dass es nicht mehr unbedingt als Bild dargestellt werden muss, sondern auch in Textform geschrieben werden könnte. Genau das nutzt man in der Websuche, wenn sich der User-Agent als GoogleBot ausgibt. Es kommt die Schriftart Futura zum Einsatz und wenn diese nicht vorhanden ist, Arial als Fallback. Über die Gründe kann man nur spekulieren, aber darüber lässt sich die aktuelle Story erklären.

Es wird so schnell sicherlich kein neues Logo geben, denn das aktuelle erfüllt alle gesetzten Anforderungen nach wie vor. Sollte euch diese Meldung also in den nächsten Tagen in diversen Medien präsentiert werden, klickt es gar nicht erst an 🙂

[9to5Google]