Google Home: Bitte kauft ein Pixel Tablet – Google nutzt erstmals Benachrichtigungen für Werbung (Screenshot)

Google hat vor einiger Zeit das Pixel Tablet in den Verkauf gebracht und hat damit den Markt der Tablets und Smart Displays aus eigener Sicht zusammengeführt, wobei nicht ganz klar ist, welches Einsatzgebiet man bevorzugt. Jetzt möchte man offenbar Smart Home-Nutzer überzeugen und schaltet innerhalb der Google Home-App Werbung für das Pixel Tablet. Das kommt nicht bei allen Nutzern gut an.



Viele Nutzer werden in diesen Tagen mit einer Benachrichtigung darüber informiert, dass das Pixel Tablet in den Verkauf gegangen ist und dieses somit ab sofort erworben werden kann. Im Werbetext heißt es, dass mit dem Pixel Tablet das Smart Home leicht gesteuert werden kann – man fokussiert sich also eher auf den Smart Display-Bereich. Weitere Details gibt es nicht und der Touch auf die Benachrichtigung führt direkt auf die entsprechende Produktseite im Google Store.

Die Benachrichtigung stammt von der Google Home-App und dürfte im Laufe der Zeit wohl bei allen Nutzern auftauchen, derzeit nur einmalig. Zielgerichtet ist das offenbar nicht, denn einige Nutzer haben die Benachrichtigung auch auf einem Pixel Tablet erhalten. Auch andere Smartphone-Hersteller setzen auf solche Werbeformen und werden häufig dafür kritisiert, sodass Googles Aufspringen auf diesen Zug nicht überraschend ist. Überraschend ist hingegen, welche App man dafür gewählt hat.

Denn während Xiaomi, Samsung und Co nur ihre eigene Nutzerschaft erreichen, nutzt Google eine App, die auf allen Android-Smartphones zu finden ist. Bleibt abzuwarten, ob das ein einmaliger Testlauf ist oder man in Zukunft verstärkt auf solche Werbeformen für die Pixel-Produkte setzen will.

[AndroidPolice]