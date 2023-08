Android: Google Kontakte erhält flexibles Homescreen-Widget – Darstellung in vielen Varianten (Video)

Für Google haben Homescreen-Widgets seit einiger Zeit wieder einen höheren Stellenwert und so ist es kein Wunder, dass nacheinander immer mehr Apps neue oder optimierte Widgets erhalten – in Kürze dürfte Google Kontakte an der Reihe sein. Auf Bildern sowie in einem Video ist jetzt ein völlig neues Widget zu sehen, das eine variable Größe und in Verbindung damit sehr viele verschiedene Inhalte und Layouts bietet.



Die wichtigsten Google-Apps haben ihre Widgets nie verloren, aber eine Weiterentwicklung fand gefühlt überhaupt nicht statt und auch die Auswahl war nicht mehr zeitgemäß. Mittlerweile hat sich das geändert und man scheint sich auch ein wenig auf variable Widgets zu konzentrieren, die in einem gewissen Rahmen frei in der Größe angepasst werden können. Dabei geht es aber nicht darum, die Inhalte zu strecken, sondern das jeweilige Platzangebot optimal zu nutzen.

Jetzt ist ein neues Homescreen-Widget für Google Kontakte aufgetaucht, das in den Gittergrößen 1×1 bis hin zu 4×4 genutzt werden kann. Die einzige Konstante ist das Profilbild des ausgewählten Kontakts, während die zusätzlichen Informationen und Buttons nur dann gezeigt werden, wenn der dafür notwendige Platz vorhanden ist. So kann der Name angezeigt werden, ein Telefon-Button, ein Message-Button sowie ein Bearbeiten-Button oder die Verwendung unterschiedlicher Hintergrundfarben.

Auf obigem Vorschaubild könnt ihr schon eine Reihe von Widget-Varianten sehen und im folgenden Video seht ihr das Ganze im Einsatz. Es wird deutlich, dass die Änderung der gezeigten Elemente mehr oder weniger Live erfolgt und kein Neuladen benötigt.









Derzeit ist das Widget wohl noch im internen Testlauf und ließ sich nur über Umwege und mit gerooteten Apps aktivieren. Dennoch passt es sehr gut in die aktuelle und kommende Widget-Generation, sodass ein baldiger Rollout recht wahrscheinlich ist.