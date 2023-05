Pixel Update: Viele neue Infos zu den Pixel-Produkten – Pixel 7a in Tests + Pixel Fold und Tablet unter der Lupe

Die letzte volle Pixel-Woche geht zu Ende und war mit neuen Informationen, Leaks, Updates und auch interessanten Testläufen rund um die Pixel-Produkte wieder einmal gut gefüllt. Vor allem das Pixel 7a hat sich hervorgetan, denn es konnte in praktisch allen Tests überzeugen. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Geräten zurück und fassen noch einmal alles übersichtlich und in Kurzform zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat uns zwar keine neuen Geräte oder überraschenden Leaks beschert, aber dafür jede Menge Informationen zu den aktuellen Pixel-Produkten, eine Reihe von Updates und auch schon einen Blick auf zukünftige Features. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel-Smartphones als Dashcam nutzen

Googles Entwickler haben wieder eine spannende Idee für die Pixel-Smartphones, die diese im Auto ständig zum Einsatz bringen würde. Nutzer sollen schon bald die Möglichkeit haben, das Smartphone als Dashcam zu nutzen und damit ganze Fahrten aufzuzeichnen. Dashcams sind vor allem in den USA verbreitet, sodass ein Ersatz durch das Smartphone dort sicherlich recht gut ankommen würde. Problematisch ist wohl die Hitzeentwicklung und in anderen Teilen der Welt die rechtliche Situation.

Dennoch ein interessantes Konzept, mit dem man aufzeigt, dass das Smartphone im Auto längst noch nicht am Ende seiner Taten ist und immer mehr Aufgaben übernehmen kann.

Pixel Fold ist ein kleines großes Smartphone

Man sollte meinen, dass das Pixel Fold ein großes Smartphone ist, denn die Nutzer können es für den großen Bildschirm aufklappen und auch der Preis liegt beim doppelten bis dreifachen eines normalen Pixel-Smartphones. Aber weit gefehlt, denn das Foldable ist tatsächlich das kleinste Pixel-Smartphone und selbst bei geöffnetem Display ist die Größe nicht so überragend, dass man von einem großen Display sprechen würde. Schaut euch einmal die Bildvergleiche an.

» So groß ist das Pixel Fold im Vergleich zu anderen Pixel-Smartphones

Die Schwächen des Pixel Tablet

Auf das Pixel Tablet haben wir sehr lange warten müssen, aber hat es sich auch gelohnt? Tatsächlich scheint die erste Generation des Smart Display-Tablets noch einige Schwächen zu haben, die man mit den folgenden Generationen ausgleichen müsste. Das gilt sowohl für das Tablet als auch das fehlende Zubehör sowie für den Tablet Stand, der ohne Tablet überhaupt nicht nutzbar ist.

» Das Pixel Tablet hat noch einige Baustellen

Pixel 7a vs Pixel 7

Anders als das Pixel Fold und Pixel Tablet, die noch ihre Baustellen haben, weiß das Pixel 7a zu begeistern. Im direkten Vergleich mit dem großen Bruder Pixel 7 zeigt sich, dass das Smartphone dem gerade einmal sieben Monate älteren Gerät in kaum etwas nachsteht. Schaut euch dazu auch die weiter unten aufgelisteten Testergebnisse an, die in der Gesamtheit unterstreichen, was für ein starkes Gerät Google da auf den Markt gebracht hat.

» So schlägt sich das Pixel 7a im Vergleich zum Pixel 7

Warum sind Pixel-Nutzer nicht loyal?

Die Pixel-Smartphones werden immer besser und auch populärer. Dennoch liegt man in puncto Nutzer-Loyalität weit hinter der Konkurrenz, denn mehr als die Hälfte aller aktuellen Pixel-Nutzer wird wohl beim nächsten Kauf wieder zu einem Gerät der Konkurrenz greifen. Gerade einmal ein Viertel will der Marke treu bleiben. Aber warum ist das so?

» Warum sind Nutzer der Pixel-Smartphones nicht loyal?

Google verbaut überflüssiges Thermometer im Pixel 8

Das ist wirklich eine kuriose Auflösung des wochenlangen Mysteriums um den neuen Pixel 8 Pro-Sensor: Google verbaut tatsächlich ein Infrarot-Thermometer auf der Rückseite des Smartphones. Das kann in wenigen Situationen praktisch sein, erscheint aber in der Gesamtbetrachtung nicht ganz sinnvoll und auch nicht wirklich zukunftsträchtig. Ist es Innovationszwang oder steckt mehr dahinter?

Pixel 7a Wallpaper zum Download

Google bringt mit dem Pixel 7a neue Varianten der Feder-Wallpaper, die schon auf den Pixel 7-Smartphones zum Einsatz kamen. Das Design ist als zusammengehörig zu erkennen, aber dennoch ganz anders und steht für alle vier Farbvarianten mit unterschiedlichen Motiven bereit. Wir bieten sie euch allesamt zum Download an.

» Hier bekommt ihr die Pixel 7a-Wallpaper zum Download

Google verzichtet auf Pixel-Teaser

In den letzten Jahren hatte Google stets im Mai einen Ausblick auf die im Oktober kommenden Pixel-Produkte gegeben. In diesem Jahr hat man darauf verzichtet und tut sicherlich gut daran, die Teaser für die Herbst-Flaggschiffe nicht schon in das Frühjahr zu legen. Denn das stärkt nicht unbedingt die Motivation der Menschen, die aktuellen Generationen zu kaufen.

» In diesem Jahr weniger Teaser für kommende Geräte

Kommt das Pixel Flip?

Das Pixel Fold ist noch nicht einmal auf dem Markt, da wird schon über einen Ableger spekuliert. In einem Interview äußert sich Googles Fold-Produktmanager zu einem möglichen Pixel Flip, das man zwar durchaus interessant findet, aber in den nächsten zwei bis drei Jahren vermutlich nicht auf den Markt bringen wird.

» Google denkt schon an ein Pixel Flip

Pixel 7a im Kameratest

Das Pixel 7a hat es in den DXOMARK-Kameratest geschafft und dort recht passable Ergebnisse eingefahren. Global reicht es zwar nur für den 27. Platz, aber in der eigenen Kategorie ist man auf dem zweiten Platz und liegt dort nur hinter dem großen Bruder Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Schaut euch den Test einmal an, bei dem sich das Pixel 7a nicht verstecken muss.

» Das Pixel 7a im Kameratest

Pixel 7a im Displaytest

Auch in den Displaytest von DXOMARK hat es das Pixel 7a geschafft. Dort fährt man noch einmal deutlich bessere Ergebnisse ein, denn global kommt man auf den 11. Platz und im eigenen Preisbereich gemeinsam mit dem Pixel 7 auf den ersten Platz. Das Display ist vor allem im Innenbereich sehr stark, hat aber kleinere Baustellen im Outdoor-Bereich, was durch weitere Stärken aber im Gesamtranking nicht so sehr auffällt.

Pixel 7a im Härtetest

Das Pixel 7a wurde nicht nur auf normalem Wege in den Laboren getestet, sondern auch der YouTube-Kanal JerryRigEverything hat das Gerät in die Finger bekommen und dem üblichen Härtetest unterzogen. Diesen Härtest übersteht das Smartphone ohne größere Auffälligkeiten und zeigt sich als enorm robustes Gerät. Mehr noch: In drei von vier Kategorien erzielt man bessere Ergebnisse als das Pixel 7 Pro. Hoffen wir, dass sich das Team der Pixel 8-Smartphones daran orientieren und ebenfalls entsprechend starke Geräte bauen wird.

» Das Pixel 7a im Härtetest

So lässt sich der Fingerabdruckscanner optimieren

Der Fingerabdruckscanner ist seit der Verschiebung in das Display noch eine Baustelle, denn Google fährt mit den Pixel-Smartphones in dieser Kategorie keine guten Ergebnisse ein. Jetzt hat ein Nutzer einen eher kuriosen Trick verraten, der tatsächlich funktioniert: Reibt den Finger einfach einmal an der Nase (nicht in der Nase) und haltet ihn dann auf das Display. Das funktioniert tatsächlich und soll sowohl die Erkennungsrate als auch die Geschwindigkeit erhöhen.

» Kurioser Trick für den Fingerabdruckscanner der Pixel-Smartphones

Kommt das Pixel Tablet in Schwarz?

Google bringt das Pixel Tablet in drei Farben auf den Markt, man hatte aber wohl noch eine vierte Variante in Planung. Jetzt sind diese Renderbilder von einem Pixel Tablet in Schwarz wieder aufgetaucht und lassen vermuten, dass man es zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Farbe auf den Markt bringen wird.

» So sieht das Pixel Tablet in Schwarz aus

Google Pixel wird Fußball-Sponsor

Google Deutschland entdeckt die Liebe zum Frauenfußball und ist ab sofort offizieller Sponsor der Nationalmannschaft. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Google Pixel auf vielen Werbemitteln rund um die Fußballweltmeisterschaft erscheinen, man ist Trikotsponsor, wird Pixel-Werbespots mit den Spielerinnen schalten und einiges mehr.

