Android 12: So geht es mit dem Betriebssystem weiter – Googles offizieller Zeitplan bis zum finalen Release

Google hat am Mittwoch die vierte und vermutlich letzte Android 12 Beta veröffentlicht und befindet sich damit nun auf der Zielgeraden zum finalen Release. Bislang hat sich Google an den strengen Zeitplan gehalten und wenn man das auch bei den nächsten Schritten tut, ist schon Anfang September mit dem finalen Release zu rechnen. Hier findet ihr alle wichtigen Daten.



Google betreibt schon seit mehreren Jahren ein recht ausgiebiges offenes Beta-Programm für jede neue Android-Version, an dem alle interessierten Besitzer eines Pixel-Smartphones teilnehmen können. Mittlerweile kann man als wagemutiger Tester schon relativ leicht in den ersten Developer Previews einsteigen und als einer der ersten Nutzer das neue Betriebssystem entdecken. Das ist zwar für weniger versierte Nutzer nicht unbedingt empfehlenswert, aber auf einem nicht zwingend benötigten Zweitgerät meistens kein Problem.

Die Vorabversionen von Android teilen sich offiziell in die beiden großen Blöcke der Developer Previews sowie der Beta-Phase auf: Die Developer Previews richten sich hauptsächlich an Entwickler, wie der Name schon vermuten lässt. Die Beta hingegen ist für alle Android-interessierten Nutzer konzipiert und sollte keine nennenswerten Probleme bereiten. Die erste Phase startet jedes Jahr ein wenig früher, damit App-Entwickler bis zum Release der finalen Version genügend Zeit haben, die neuen Schnittstellen, APIs, Restriktionen und weitere Änderungen zu testen und ihre Apps entsprechend anzupassen. Gerade in diese Phase finden unter der Haube sehr viele Veränderungen statt.

Mit dem Einstieg in die Beta-Phase gibt es unter der Haube nicht mehr ganz so viele Änderungen, zumindest nicht mehr in den Ebenen, die die unter Android ausgeführten Apps und somit die Arbeit der Entwickler beeinflussen könnten. Während in der ersten Phase Entwickler testen und Rückmeldungen geben konnten, steigen an diesem Punkt die interessierten Endnutzer ein und können Probleme melden, Feedback zu Neuerungen geben oder auch in sehr eingeschränktem Umfang Feature-Wünsche abgeben, die vielleicht noch bedacht oder für spätere Versionen und Updates erwogen werden. Anders als in den vergangenen Jahren wurde in diesem Jahr erst mit der letzten Beta die “Plattform-Stabilität” erreicht.

Die ganz große Masse der Nutzer wird von diesen Beta-Versionen wie üblich nichts mitbekommen oder sich nicht auf ein solches Risiko einlassen, sondern das Update auf die neueste Version des Betriebssystems hoffentlich zeitnah angeboten bekommen. Schauen wir uns nun den aktuellen Zeitplan etwas genauer an, den Google für Android 12 aufgestellt hat und bis zum Finale verfolgt.









Google hat für Android 12 insgesamt neun Versionen eingeplant und damit zwei mehr als im vergangenen Jahr: Drei Developer Previews, vier Beta-Versionen, einen Release Candidate und ganz am Ende natürlich der finale Release. An obiger Grafik wird schon deutlich, dass die Stabilität und der Funktionsumfang mit jedem weiteren Release ansteigt. Die als vierte Beta eingezeichnete Version wird interessanterweise nicht mehr als solche bezeichnet – zumindest nicht auf der Grafik. Dennoch ist es eine Beta, die im Wesentlichen der finalen Version entspricht, die wenige Wochen später veröffentlicht wird.

Die bisherigen Versionen

Die einzelnen Versionen werden etwa im Abstand von vier Wochen veröffentlicht, wobei es in diesem Jahr eine ganze Reihe von Zwischenversionen gegeben hat, die allerdings eher als Sicherheitsupdate betrachtet werden müssen. Wie ihr am Zeitstrahl und obiger Liste sehen könnt, hat man nun alle Stufen der Vorabversionen durchlaufen und es ist nicht mehr damit zu rechnen, dass noch eine zweite Android 12 Beta 4 kommt. Es steht nur noch ein Releae Candidate vor der Tür, der bei Fehlerfreiheit nahezu der finalen Version entsprechen sollte. Bis zur finalen Version wird sich aus funktioneller Sicht nicht mehr viel tun. Es gibt noch das eine oder andere Pixel-schubsen, manches wird vielleicht doch nicht umgesetzt oder in der Vergangenheit getestete Features freigeschaltet. Aber Neues sollte man nicht mehr erwarten.









Wann kommt die finale Version?

Jede Android-Vorabversion wurde stets von zwei großen Fragen begleitet: Wie heißt die Version und wann wird sie veröffentlicht? Erstes hat sich mittlerweile erledigt, denn Google hat sich im vergangenen Jahr vom Namensschema verabschiedet und bezeichnet Android nur noch nach der Versionsnummer. Bleibt also die Frage, wann Android 12 final veröffentlicht wird. Der Zeitstrahl endet an diesem Punkt in einer unbekannten Zukunft. Und tatsächlich kann es nach der letzten Beta manchmal noch einige Wochen dauern.

Die Release-Daten der fünf letzten Android-Versionen

Android 11: 8. September 2020

Android 10: 3. September 2019

Android 9 Pie: 6. August 2018

Android 8 Oreo: 21. August 2017

Android 7 Nougat: 22. August 2016

Zwischen Ende August bis Ende September ist also alles drin. Der Verlauf der letzten Jahre würde eher auf Anfang September deuten. Während Android 7, 8 und 9 an einem Montag veröffentlicht wurden, wurden Android 10 und Android 11 an einem Dienstag freigegeben. In diesem Jahr hat die gesamte Preview-Phase damit mehr als ein halbes Jahr gedauert. In den ersten Wochen werden die Pixel-Smartphones zu den einzigen Geräten gehören, die das Update auf Android 12 erhalten werden – aber dank des geplanten frühen Einstiegs einiger Hersteller in die Beta-Phase könnte es auch 2021 wieder etwas schneller gehen. Auch hier ist ein Trend zu erkennen.

Bald beginnt die Phase, in der alle Hersteller ihre Update-Listen veröffentlicht, über die wir euch natürlich hier im Blog wie üblich zeitnah informieren. Bisher hat sich nur Xiaomi geäußert.

» Android: Google entwickelt globales ‘Mein Gerät finden’-Netzwerk – alle Smartphones suchen verlorene Geräte

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren