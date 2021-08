Pixel 6: Googles neue Smartphones werden richtig teuer – wird der Premium-Preis noch zum Stolperstein?

Google wird in gut zwei Monaten die Pixel 6-Smartphones vorstellen, die schon seit Beginn des Jahres Dauergast in der Gerüchteküche sind und mit zahlreichen Leaks bedacht wurden. Mittlerweile ist sehr viel über die kommenden Smartphones bekannt und mit der eigenen Ankündigung hat Google die Nutzer bereits auf hohe Preise eingeschworen. Genau die könnten dann aber auch zum Problem werden.



Wer sich ein wenig mit den kursierenden Informationen zu den Pixel 6-Smartphones beschäftigt und auch die Reaktionen der Nutzer darauf beobachtet, der kann ziemlich sicher von einer sehr erfolgreichen Smartphone-Generation ausgehen, die Google Ende Oktober auf den Markt bringen wird. Man überlässt nichts dem Zufall, geht keine Kompromisse mehr ein und hat alle Weichen auf Erfolg gestellt, die man irgendwie beeinflussen konnte. Mehr dazu in diesem Artikel.

Doch es gibt ein sehr wichtiges Detail, das bis heute nicht bekannt ist und möglicherweise mit aller Kraft bis zur Präsentation unter Verschluss bleiben soll: Der Verkaufspreis. Natürlich steht und fällt alles mit der Zahl auf dem Preisschild, die alle anderen Daten vollständig relativiert. Für utopische 500 Dollar würde sich das Pixel 6 verkaufen wie geschnitten Brot. Für 800 Dollar wäre es ein sehr attraktives Smartphone, das für viele Menschen in Frage kommt. Für 1000 Dollar und darüber werden sich die Menschen den Kauf dann aber doch zwei Mal überlegen.

Es ist bisher nicht bekannt, wie viel die Smartphones kosten sollen. Doch Hardware-Chef Rick Osterloh hat alle Interessierten in mehreren Interviews bereits auf hohe Preise eingeschworen. Sowohl in deutschen als auch englischen Portalen und Interviewpartnen wird das Wörtchen “teuer” verwendet. Es ist nur ein Wort, aber natürlich würde man im Marketing niemals etwas als “teuer” bezeichnen. Zumindest nicht die eigenen Produkte. Müssen wir uns also auf einen vierstelligen Preis für beide Geräte einstellen?









Wir glauben auf jeden Fall, dass wir jetzt die richtigen Produkte für ein deutliches Wachstum haben. Wir werden viel in das Marketing, den Vertrieb und die Lieferkette investieren. Wir waren neu im Markt, ein Herausforderer – und jetzt haben wir alle Kernelemente, um erfolgreich zu sein.

Nach dieser Aussage und mit Blick auf alle Spezifikationen würde ich auf 999 Euro für das Pixel 6 und 1099 oder gar 1199 für das Pixel 6 Pro tippen. Damit sind wir weit in Apple- und Samsung-Dimensionen vorgedrungen, an die sich Google bisher nicht herangetraut hat. Viel günstiger wird es sicherlich nicht werden, auch wenn diese Zahlen von mir einfach nur ins Blaue getippt wurden. Die Frage wird sein, ob die Menschen bereit sind, das für ein Google-Smartphone zu bezahlen.

Sind die Pixel 6-Smartphones zu teuer?

Der heftige Absturz von Samsung ist insbesondere mit dem (für Samsung-Verhältnisse) “Flop” des Galaxy S21 zu erklären. Die Smartphones sind einfach zu teuer geworden. Bei Apple sieht das etwas anders aus, aber das Unternehmen aus Cupertino ist auch seit jeher das einzige, das sich trauen darf, solch hohe Preise aufzurufen ohne in lange Diskussionen zu verfallen. Die Frage wird also sein, ob Google eher in das Samsung- oder das Apple-Lager gehört. Man sieht sich auf jeden Fall auf dem Weg nach Cupertino, das kann man spätestens nach der Präsentation des Tensor-Chips guten Gewissens sagen.

Das Pixel 6 hat Preistreiber verbaut, allen voran der angesprochene Chip. Aber wird die anvisierte Masse dazu bereit sein, für einen Chip, dessen Vorteile die meisten kaum erfassen können, soviel Geld auszugeben? Die Milliarden-Marketing-Kampagne will ebenfalls finanziert werden, aber auch davon haben die Nutzer nicht viel. Bleibt zu hoffen, dass das Marketing soviel Lust und Vorfreude erwecken kann, dass das Pixel 6 nicht trotz aller Stärken zum Ladenhüter wird.

» Smartphone-Marktanteile: Xiaomi überholt Samsung – ist erstmals größter Smartphone-Hersteller weltweit

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren