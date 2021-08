Google Hangouts: Google erklärt, warum ihr NICHT zu Google Chat wechseln solltet – obwohl ihr es müsst

Klingeln bei Videoanrufen ist in Google Chat nicht möglich. Wenn Sie das klassische Hangouts für direkte Videoanrufe verwenden, bei denen ein Klingelton zu hören ist, wechseln Sie nicht zu Google Chat. Um einen Videoanruf in Google Chat zu starten, können Sie einen Google Meet-Chip in die Unterhaltung einfügen und sich einwählen.

In Google Chat wird der Nachrichtenverlauf des klassischen Hangouts nach Juni 2020 angezeigt. Davor gesendete Nachrichten werden später in Google Chat verfügbar sein. Kinder unter 13 Jahren (oder dem im jeweiligen Land/der Region geltenden Mindestalter): Haben noch keinen Zugriff auf Google Chat. Sie können weiterhin das klassische Hangouts verwenden.

Können keine Nachrichten aus dem klassischen Hangouts an Google Chat senden.

Wenn Sie aktive Unterhaltungen mit Konten für Kinder haben, wechseln Sie nicht zu Google Chat. Google Chat unterstützt das Blockieren von Personen in allen Google.com-Diensten. Wenn Sie Personen im klassischen Hangouts schon einmal über ein Drittanbieterprodukt blockiert haben, z. B. einen XMPP-Client, werden diese Blockierungseinstellungen nicht in Google Chat übernommen.