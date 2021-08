Google Meet: Neue Progressive Web App ist da – lässt sich nun wie eine Desktop-App installieren und nutzen

Die Nutzerbasis der Videokonferenzplattform Google Meet wurde durch die Öffnung für alle Privatnutzer deutlich verbreitert und nun möchte man die Nutzung noch einmal vereinfachen: Ab sofort steht die Anwendung als Progressive Web App zur Verfügung, sodass diese auf allen Plattformen gefühlt als eigenständige App und nicht als Webseite verwendet werden kann. Ein großer Schritt für die Plattform.



Google Meet ist eine Videokonferenzlösung, die innerhalb der Workspace-Plattform verwendet wird, sich im vergangenen Jahr aber auch für Privatnutzer geöffnet hat und wohl eines Tages zur Einstellung von Google Duo führen wird. Nun macht man es den Nutzern leichter, die Plattform zu verwenden und verwandelt diese in eine echte Progressive Web App. Auf Nutzerseite ist der Unterschied lediglich, dass es sich wie eine App und nicht mehr wie eine Webseite anfühlt, technisch oder funktionell gibt es hingegen keine sichtbaren Unterschiede.

This Progressive Web Application (PWA) has all the same features as Google Meet on the web, but as a standalone app it’s easier to find and use, and it streamlines your workflow by eliminating the need to switch between tabs.