Google Hangouts: Endgültige Abschaltung steht bevor – Google nennt Datum für Workspace-Nutzer

Das Ende von Google Hangouts rückt näher und kann schon in wenigen Monaten endgültig umgesetzt werden. Vor einigen Tagen gab es erste Hinweise auf die baldige endgültige Abschaltung und nun wurde der nächste Schritt auf diesem Weg für alle Workspace-Nutzer angekündigt: Schon in wenigen Tagen beginnt die Abschaltung, die noch in diesem Jahr vorgenommen wird.



Die Abschaltung von Google Hangouts ist nicht nur gefühlt eine unendliche Geschichte, die nun langsam aber sicher zu einem Abschluss kommt. Erst vor wenigen Tagen sind erste versteckte Hinweise in der Hangouts-App für Android aufgetaucht, die von einer baldigen Abschaltung sprachen und nun nennt Google erstmals ein konkretes Datum für eine Abschaltung sowie einen Zeitpunkt für das endgültige Stecker-ziehen.

Workspace-Nutzer, die sich bis zum 16. August nicht explizit für den Opt-Out von Google Chat entscheiden, werden Hangouts ab diesem Datum nicht mehr nutzen können. Damit steht das erste Abschalt-Datum nun fest. Wer Hangouts weiterhin nutzen möchte, kann das noch bis “Ende 2021” tun. Die Rede ist davon, dass “Ende 2021” das klassische Hangouts nicht mehr unterstützt wird. Was das ganz konkret bedeutet, hat man aber noch immer offen gelassen und möchte es später kommunizieren.

Derzeit ist nur von Workspace-Nutzern die Rede, aber das “Ende 2021” dürfte dann wohl auch für die Privatnutzer gelten. Wir dürfen gespannt sein, wann Google diese unendliche Geschichte endlich zu Ende bringt und wie viele Gnadenfristen man dem Messenger und deren bis zum Ende treuen Nutzern noch gewährt.

