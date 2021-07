Google Sounds: Hier gibt es alle Klingeltöne, Signaltöne und Alarmtöne der Pixel-Smartphones zum Download

Google wird den Pixel-Smartphones in den nächsten Wochen und Monaten eine Reihe von neuen Klingeltönen, Signaltönen und Alarmtönen spendieren, die entweder mit dem Rollout von Android 12 oder dem Start des Pixel 6 für alle Nutzer freigeschaltet werden. Wer sich für die Google-Töne begeistern kann, findet in diesem Artikel alle Klingeltöne, Signaltöne und Alarmtöne aus der Google Sounds-Apps zum Download.



Die große Zeit der personalisierten Klingeltöne und Signaltöne ist ewig lange vorbei, aber auch heute noch möchten viele Nutzer nicht “irgendeinen” Ton bei einem eingehenden Anruf hören, sondern diesen selbst auswählen. Die Auswahl an verfügbaren Klingeltönen im Play Store ist riesig und auch Google hat sich eine große Datenbank mit über 250 Tönen aufgebaut, die wir euch hier zum Download anbieten möchten.

Vor knapp drei Jahren wurde die Google Sounds-App geschaffen, die praktisch das Audio-Pendant zu einer Wallpaper-App ist und den Nutzern zahlreiche Klingeltöne, Signaltöne und auch Alarmtöne anbietet, die direkt aus der App heraus angewendet werden können. Diese App steht allerdings nur für Pixel-Nutzer zur Verfügung, zum Teil auch nicht in allen Regionen, sodass viele andere Nutzer nicht die Möglichkeit haben, die Töne zu verwenden.

Die Töne sind nach Kategorie sortiert und wurden erst kürzlich mit den neuen Pixel-Tönen erweitert, die wir euch bereits zum Anhören vorgestellt haben und nun bei Bedarf in einem Komplettpaket heruntergeladen werden können. Die wachsende Audio-Sammlung besteht mittlerweile aus 268 Klingeltönen, Signaltönen und Alarmtönen, die aber natürlich auch in anderer Variante verwendet werden können. Wer also bei jeder eingehenden Nachricht einen langen Klingelton hören möchte, kann das natürlich tun.

Durch das .ogg-Format sollten die Töne auf jeder Plattform hörbar und auf jedem Smartphone nutzbar sein. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, sodass ihr einfach mal selbst reinhören müsst, ob etwas für euch dabei ist. Hier eine kurze Kostprobe der beiden neuen Töne:

Alarmton neu: Fresh Start

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/fresh_start.ogg

Signalton neu: Eureka

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/eureka.ogg









AndroidPolice hat sich die Mühe gemacht, alle Töne aus der App zu extrahieren und diese in einer großen Sammlung von .ogg-Dateien zum Download anzubieten. Aus Gründen der Archivierung habe ich sie in unser eigenes Google Drive geladen, sodass ihr sie dauerhaft herunterladen könnt.

Die Downloads der Klingeltöne

Weitere neue Töne sowie einen Vergleich mit den alten Tönen, die ebenfalls in obiger Sammlung enthalten sind, findet ihr in diesem Artikel.

