Google Chrome OS: Nutzer konnten sich nicht einloggen; ein einzelnes fehlendes Zeichen führte zu dem Problem

Nutzer von Googles Betriebssystem Chrome OS mussten in dieser Woche sehr starke Nerven beweisen: Ein fehlerhaftes Update hatte dazu geführt, dass sich die Nutzer nicht in ihr Konto einloggen und das Chromebook somit faktisch kaum benutzen konnten. Nun wurde bekannt, wie es zu diesem Fehler kommen konnte – es war wohl tatsächlich nur ein Tippfehler schuld. Wer nach wie vor Probleme hat, muss das Update jetzt manuell installieren.



Chromebooks sind nur mit einem Login in das Google-Konto sinnvoll nutzbar, denn nur dann stehen die synchronisierten Daten, Einstellungen und Browser-Tabs zur Verfügung und auch nur dann kann auf die lokal gespeicherten Dateien zugegriffen werden. Doch durch ein fehlerhaftes Update, das am Montag für einige Stunden verteilt wurde, war der Login plötzlich nicht mehr möglich und meldete ein angeblich falsch eingegebenes Passwort.

So kam es zu dem Problem

Google hat schnell reagiert und innerhalb von zwei Tagen einen Fix veröffentlicht, die Ursache des Problems aber nicht bekanntgegeben – aber dieser sind andere Entwickler sehr schnell auf den Grund gegangen. Ein Dateivergleich brachte hervor, dass nur ein einziges Zeichen im Login-Prozess dafür gesorgt hat, dass das vom Nutzer eingegebene Passwort als falsch erkannt wurde. Es fehlte ein “&” in einem Funktionsaufruf, das vor der Variable hätte stehen müssen, in der Chrome OS das Passwort des Nutzers verschlüsselt speichert.

Durch dieses fehlende Zeichen wurde die Variable zwar übergeben und entschlüsselt, im weiteren internen Ablauf allerdings weiterhin die alte verschlüsselte Variable verwendet. Und so wurde die Nutzereingabe mit einer verschlüsselten Passwort-Variable verglichen, was natürlich nicht funktionieren kann. Dadurch wurden jegliche Passwörter als falsch eingestuft.









Google hat den Rollout des Updates am Montag sehr schnell gestoppt, aber dennoch dürfte der Kreis der Betroffenen durch die automatischen Updates recht groß gewesen sein. Die Warnung über die Medien, unter anderem im GoogleWatchBlog, vor dem Neustart nach der Installation könnte für viele zu spät gekommen sein – insbesondere in Unternehmen. Und so konnten einige Nutzer im Worst Case drei Tage lang nicht auf ihre lokal gespeicherten Dateien zugreifen.

Mittlerweile sollte hoffentlich niemand mehr Probleme haben. Ist dies aber dennoch der Fall, müsst ihr das Update manuell installieren. Das ist notwendig, weil vom Login-Screen aus keine Updates heruntergeladen und installiert werden. Ihr müsst also einfach ein Gast-Profil öffnen und von diesem das Update anstoßen. In der folgenden Anleitung lest ihr, wie das funktioniert.

So installiert ihr das Update

Ihr müsst euch mit dem Chromebook in den Gast-Modus einloggen, der bekanntlich ohne Login funktioniert. Von dort öffnet ihr einfach die chrome://settings/help Seite und der Download sowie die Installation des Updates sollte angestoßen werden. Achtet darauf, dass es nicht die Version 91.0.4472.165 ist. Anschließend das Chromebook neu starten und alles sollte wieder stabil laufen. Google hat das Update auf die Version 91.0.4772.167 veröffentlicht, mit der das Problem behoben wird.

» Google Chrome 92 ist da: Einige neue Chrome-Aktionen, Berechtigungen-Overlay & verbesserter Phishing-Schutz

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren