Googles Betriebssystem Chrome OS ist zwar nicht auf eine ständige Internetverbindung angewiesen, erledigt aber sehr viele Dinge über die Cloud und lässt sich in vollem Umfang nur in Verbindung mit einem Google-Konto nutzen. Ein seit gestern Abend ausgerolltes Update sorgt nun allerdings für Probleme und kann dazu führen, dass der Login nicht mehr möglich ist. Wer es noch nicht getan hat, sollte das Update nicht installieren.



Chrome OS-Updates werden normalerweise im Hintergrund heruntergeladen und beim nächsten Neustart installiert, sodass man als Nutzer im besten Fall gar nicht bemerkt, wenn es eine Aktualisierung gegeben hat. Doch was sonst so zuverlässig funktioniert, sorgt derzeit für erhebliche Probleme: Das Update auf die Version 91.0.4472.165 führt bei vielen Nutzern dazu, dass das Passwort für das Google-Konto nicht mehr akzeptiert wird und somit der Login in das Chromebook-Profil nicht möglich ist.

Login ist nicht möglich

Bei Reddit gibt es einen Thread, in dem sich mehrere Betroffene Nutzer gemeldet haben, die sich nun nicht mehr einloggen können. Das ist problematisch, weil dadurch nicht nur die synchronisierten Browser-Einstellungen, sondern auch der Zugriff auf die lokalen Dateien und Apps verwehrt wird. Eine Nutzung ohne Login ist zwar möglich, aber die möglicherweise wichtigen Dateien bleiben erst einmal auf normalem Wege unerreichbar.

Ein Nutzer berichtet sogar von Problemen beim Start oder einem Bootloop, aber dabei dürfte es sich wohl um ein Problem handeln, das mit dem Update nicht in Verbindung steht – bestätigt ist das allerdings nicht. Ganz im Gegensatz zum Login-Problem, das von Google bereits bestätigt wurde und für das es in Kürze einen Fix bzw. ein aktualisiertes Update geben soll. Für dessen Installation muss man allerdings aktiv werden.









Update nicht durchführen!

Google hat das Problem nicht nur bestätigt, sondern natürlich auch den Rollout des Updates gestoppt. Dennoch ist es gut möglich, dass viele Chromebooks das Update bereits heruntergeladen und noch nicht installiert haben. Sollte das bei euch der Fall sein, solltet ihr das Chromebook bis zum Rollout des gefixten Updates nicht neu starten und somit die Installation verhindern. Weil es ein kritisches Problem ist, könnte ein Fix schon in den nächsten Stunden zur Verfügung stehen.

Workaround und Problemlösung

Habt ihr das Update bereits installiert und seid von dem Problem betroffen, gibt es leider nur eine schnelle Abhilfe: Das Chromebook zurücksetzen. Damit löst ihr zwar das Problem, allerdings sind die auf dem Gerät gespeicherten Daten dann endgültig verloren. Habt ihr keine wichtigen lokalen Daten gespeichert, ist es allerdings die Patentlösung, denn alle anderen Dinge werden ja bekanntlich synchronisiert und stehen nach dem Login wieder zur Verfügung.

Sobald das nächste Update mit dem Fix verfügbar ist, müsst ihr die Installation manuell anstoßen: Wählt dazu beim Login einfach den Gastmodus und öffnet die Update-Seite des Chromebooks unter Einstellungen->Über Chrome OS. Dort einfach warten, bis das Update heruntergeladen ist und zur Installation per Neustart bereit ist. Anschließend sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren.

» Android & Chrome OS: Das perfekte Duo? Neuer Phone Hub könnte für Chromebooks zur Rakete werden

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren