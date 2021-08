Pixel 6: Googles neue Smartphones werden richtig teuer – Googler stimmt Nutzer auf echte Premium-Preise ein

Google wird im Herbst mit dem Start der Pixel 6-Smartphones einen Neustart der eigenen Smartphone-Linie wagen, der durch die überraschende Ankündigung am Dienstag eigentlich schon jetzt begonnen hat. Nach und nach kommen immer mehr Details ans Licht und nun hat Googles Hardware-Chef Rick Osterloh höchstpersönlich angekündigt, dass die Pixel 6-Smartphones “teuer” sein werden.



Gab es jemals ein Google-Smartphone, auf das sich viele Menschen schon Monate zuvor gefreut haben und an dem es nach wie vor eigentlich keine echten Kritikpunkte gibt? Mit jedem neuen Leak wird das Interesse immer größer, nimmt die Begeisterung zu und durch die Ankündigung am Dienstag sowie das Listing im Google Store hat man den Hypetrain endgültig auf volle Fahrt gebracht. Und das sage ich als langjähriger Beobachter, der natürlich auch nach negativen Punkten sucht.

Eigentlich gibt es nicht mehr viel, das Google noch falsch machen und den erwarteten Erfolg gefährden könnte – bis auf eine Sache: Der Verkaufspreis. Bisher gibt es keinerlei Anhaltspunkte über den Preis der beiden Smartphones, doch man muss kein Prophet sein um zu prophezeien, dass es in diesem Jahr deutlich teurer als im Vorjahr und auch im Jahr 2019 werden wird. Es wird erwartet, dass zumindest das Pixel 6 Pro in den vierstelligen Bereich vordringen wird – vielleicht aber auch “nur” 999 Euro.

In einem kurzen interessanten Interview mit Spiegel Online hat Googles Hardware-Chef Rick Osterloh sich zwar nicht in die Karten blicken lassen, aber dennoch einige interessante Aussagen getätigt, die die diesjährige Pixel-Strategie etwas mehr beleuchten und auch das deutsche Publikum schon einmal auf eine hohe Zahl auf dem Preisschild einstimmen soll.









Wir glauben auf jeden Fall, dass wir jetzt die richtigen Produkte für ein deutliches Wachstum haben. Wir werden viel in das Marketing, den Vertrieb und die Lieferkette investieren. Wir waren neu im Markt, ein Herausforderer – und jetzt haben wir alle Kernelemente, um erfolgreich zu sein.

Wir waren in den vergangenen zwei Jahren nicht im Smartphone-Flaggschiff-Segment vertreten – und davor auch nicht so richtig. Aber das Pixel 6 Pro, das teuer sein wird, wurde eigens für Nutzer konzipiert, die die neueste Technologie haben wollen. […] Aber auch das Pixel 6 gehört ins obere Segment und kann mit den Konkurrenzprodukten mithalten. Ich würde es als »Mainstream-Premium-Produkt« bezeichnen.

Google sieht sich in diesem Jahr wohl erstmals in der Rolle des Flaggschiff-Killers und will tatsächlich eines Tages bei den ganz großen mitspielen. Gerade erst hat Xiaomi gezeigt, dass man innerhalb von zehn Jahren an die Spitze kommen kann und bei Google steht noch einmal eine riesige Geldmaschine sowie eine enorme Reichweite dahinter. Können es die Pixel 6-Smartphones in die Top 5 schaffen? Vielleicht.

