Pixel 6 & Pixel 6 Pro: In diesen 5 Farben werden Googles neue Smartphones im Google Store erhältlich sein (Galerie)

Google hat überraschend die neuen Pixel 6-Smartphones vorgestellt, die zwar erst im Herbst auf den Markt kommen, aber schon jetzt in recht vielen Details gezeigt werden. Seit gestern sind die Smartphones im Google Store gelistet und geben dort weitere interessante Details Preis: Nun ist bekannt, in welchen Farben die beiden Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro erhältlich sein werden.



Die Pixel 6-Smartphones sind in diesem Jahr erstaunlich früh Opfer von Leaks geworden und waren bereits vier Monate vor der erwarteten Präsentation im Wesentlichen bekannt. Das hat Google auch in diesem Jahr zum Anlass genommen, viele der bisherigen Gerüchte zu bestätigen und mit neuen Informationen nachzulegen. Und wenn man schon einmal dabei ist, wurden die Smartphones direkt im Google Store gelistet. Und dieser verrät nun weitere Details.

Pixel 6-Smartphones in verschiedenen Farben

Im Google Store zeigen sich die Smartphones von der Rückseite in voller Pracht und sind in den jeweils drei verschiedenen Farbtönen zu sehen, in denen sie auf den Markt kommen werden. Google setzt auch in diesem Jahr auf unterschiedliche Farben und verzichtet mit dieser Generation auf sehr auffällige Farben oder die Standardfarben wie ein dunkles Schwarz oder Weiß. Stattdessen sind die Smartphones in Grau-, Rosa-, und Blau-Tönen zu haben.

Die Namen der Farben sind leider noch nicht bekannt und gehen auch nicht aus dem Quelltext des Google Store hervor. Googles Marketing-Team wird sich aber sicherlich wieder einige interessante Bezeichnungen einfallen lassen: Stichwort ‘not pink’ oder auch ‘Oh! So Orange’. Wer selbst nachsehen müsste, findet die Pixel 6-Smartphones Hier im Google Store.









Pixel 6 Farben

Das Pixel 6 wird unter anderem in einem zweifarbig geteilten Pink verfügbar sein, bei dem vor allem der stark ins Rot gehende Streifen über der Kameraleiste auffällt. Als zweite Option haben wir einen grünlich-grauen Farbton, der vielleicht noch einen Ticken ins Türkis-blau geht und als dritte Variante ein dunkles Grau.

Pixel 6 Pro Farben

Das Pixel 6 Pro ist im gleichen dunklen Grau wie das Pixel 6 erhältlich, das in der Detailansicht im Google Store allerdings ein ganz klein wenig heller wirkt – kann aber auch täuschen. Als zweite Variante gibt es einen Farbton den ich als Mix aus Orange, Gelb und Rosa beschreiben würde sowie eine hellgraue Variante. Schaut man sich die drei verfügbaren Farbkombinationen beider Smartphones zusammen an, sind trotz fünf verschiedener Farben kaum Unterschiede zu erkennen.









Das sieht doch ganz nett aus. Vermutlich trifft man damit nicht auf Anhieb den Geschmack aller Menschen, aber ich denke, dass die gezeigten Farbtöne ein Kompromiss für alle Ansprüche sind: Nicht langweilig, nicht zu knallig, nicht männlich oder weiblich und auch nicht unbedingt aufdringlich. Stattdessen eher wärmere Pastellfarben, die auch beim Betriebssystem Android 12 für das neue Material You-Design zum Einsatz kommen. Gut möglich, dass in Zukunft weitere Farben dazukommen, für den erwarteten Release im Oktober sollte das aber die Farbauswahl sein.

