Aktionen bei Amazon: Fire TV Stick für 25 Euro und viele Echo Smart Speaker & Displays sehr stark reduziert

Beim Onlinehändler Amazon wird mal wieder an der Preisschraube gedreht und in dieser Runde können sich die Aktionen wirklich sehen lassen: Seit heute erhaltet ihr die diversen Fire TV-Produkte schon ab 25 Euro, bei den Echo Smart Speakern geht man zum Teil auf den halben Preis und auch die Echo Smart Displays sind derzeit stark reduziert. Weil man Amazon-Hardware niemals ohne Rabatt kaufen sollte, könnte nun wieder ein guter Zeitpunkt sein. So installiert ihr die Google-Dienste.



Bei Amazon stehen möglicherweise neue Produkte vor der Tür, denn seit heute hat man den Preis vieler smarter Produkte sehr stark gesenkt. Das beginnt bei der gesamten Fire TV-Serie, bei der man den Stick inklusive Fernbedienung schon ab 25 Euro erhält, geht über die Echo Smart Speaker, die bis zum halben Preis herunter gehen (Echo Dot 3) und geht bis zu den Echo Smart Displays, die weit über 30 Prozent reduziert sind.

Schaut einfach einmal in die Aktionen herein, die der Übersicht halber in folgender Tabelle gut aufgelistet sind. Und wer die Google-Dienste nutzen möchte (Google Play auf den Echo-Geräten), findet Hier alle Anleitungen)

Letzte Aktualisierung am 4.08.2021 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

