Google Maps: Local Guides bekommen Geschenke – kuriose Überraschungen für einige fleißige Nutzer

Auf der Kartenplattform Google Maps sorgen unter anderem 150 Millionen Local Guides dafür, die Informationen aktuell zu halten, neue Bilder hochzuladen oder Änderungen zu melden bzw. selbst umzusetzen. Die Prämien für die Local Guides wurden vor einigen Jahren stark zusammengestrichen, aber nun lässt man vielen fleißigen Nutzern mal wieder eine kleine Aufmerksamkeit zukommen.



Die Local Guides spielen bei Google Maps eine wichtige Rolle und gehören zu den vier Säulen der Kartenplattform – und sind wohl auch die einzige, die die Konkurrenz nicht ohne Weiteres kopieren kann. Nach eigenen Angaben betätigen sich mittlerweile 150 Millionen Menschen weltweit als Hobby-Local Guides, die Veränderungen am Datenbestand vornehmen. Für viele Aktivitäten, wie etwa Bewertungen abgeben, Reviews schreiben, Bilder hochladen oder auch Fakten hinzufügen bzw. kontrollieren, gibt es Punkte. Mit steigender Punktzahl steigt man in einem Level-System auf. Hier gibt es eine Übersicht.

Zum Beginn des Local Guides-Programms gab es eine Reihe von Prämien, die mit Erreichen bestimmter Level verdient werden konnten. Die gibt es zwar auch heute noch in sehr eingeschränkter Form, aber sie sind längst nicht mehr der Rede wert und könnten kaum zur Teilnahme motivieren. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn die Local Guides “arbeiten” fleißig ohne jegliche Gegenleistung weiter und erhalten lediglich den Lohn, dass Google Maps sie regelmäßig über ihre Erfolge mit Statistiken auf dem Laufenden hält.

Nun wurde es aber mal wieder Zeit für eine kleine Aufmerksamkeit, die man vielen Local Guides zukommen hat lassen. Konkret handelt es sich um Merchandising-Produkte in Form von Socken oder Pins. In der folgenden Galerie könnt ihr einige Bilder der neuen Geschenke sehen, die in den letzten Wochen bei den Nutzern angekommen sind.

















Leider ist nicht bekannt, nach welchem Schema diese Aufmerksamkeiten verschickt werden. Ein gewisses Level sowie eine Relevanz auf der Kartenplattform dürfte aber eine Rolle spielen. Und so gingen die Socken etwa an einen Nutzer, dessen hochgeladene Bilder mehr als 48 Millionen Mal angesehen worden sind. Für diesen Wert kann man sich natürlich damit behelfen, viele Bilder von beliebten Orten hochzuladen. Selbst ich habe mit einer überschaubaren Bildzahl schon mehr als 2 Millionen Views generiert.

Vermutlich handelt es sich bei den Geschenken um Auslaufmodelle im Google Merchandising Store, die man so im großen Stil loswerden und auch noch Nutzer glücklich machen kann. Das ist allerdings nur meine Vermutung, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und es ist sehr schön, dass Google Maps die Local Guides mal wieder mit einer kleinen Belohnung bedenkt. Vielleicht nur der Anfang, denn manchmal werden auch alle Local Guides bedacht, etwa mit Rabatten im Google Store.

