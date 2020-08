Pixel 4a: Googles neues Smartphone kommt Montag – alle Informationen, Bilder, Spezifikationen & Hands-on

Google wird am Montag das Pixel 4a offiziell vorstellen und möglicherweise schon wenige Stunden später in vielen Ländern in den Verkauf bringen. Nach unzähligen Verschiebungen und halben Abgesängen soll es nun endlich soweit sein, woraufhin wir einfach mal die Daumen drücken und uns noch einmal als Erinnerung einen Überblick über alle vorab geleakten Informationen verschaffen. Von Fotos, Kamera-Vergleichen, Benchmarks und den vollständigen Spezifikationen bis zum Hands-on ist wirklich alles dabei.



Zu Beginn des Jahres war die Pixel-Welt noch in Ordnung: Googles Release-Zyklen sind leicht durchschaubar, im Herbst ein „großes“ und im Mai ein „kleines“ Pixel und alles lief den gewohnten Gang. Es gab die ersten Informationen, später im schnellen Tempo zahlreiche Leaks und im März waren wir schon so weit, dass wir sagen konnten „Das ist das Pixel 4a“. Jetzt haben wir August (!) und das Smartphone noch immer nicht in den Händen. Das dürfte sich aber in den nächsten Tagen ändern.

Das Pixel 4a wurde im vergangenen halben Jahr so häufig und umfangreich geleakt, dass sich Google jegliche Form eines Events oder größeren Präsentation ersparen wird. Das kennt man von den Pixel-Smartphones ohnehin seit Jahren hat aus Nutzersicht mehr Vorteile als Nachteile, denn man kann sich frühzeitig entscheiden. Und wer Spannung möchte, der muss ins Kino gehen und nicht mit dem Popcorn vor dem Livestream einer Smartphone-Präsentation sitzen 😉 Wer sich in diesem Jahr FÜR das Pixel 4a entschieden hat, musste aber geduldig sein.

Über das Pixel 4a, das in diesem Jahr erstmals ein Einzelkämpfer sein wird und nicht im Duo mit einer XL-Variante erscheint, sind bereits alle Informationen bekannt. Es gibt die vollständigen Spezifikationen, zahlreiche Fotos und Hands-on Videos, Informationen über die Neuerungen und sogar schon Vergleichstests und Benchmarks mit vergleichbaren Smartphones. Fast so, als wäre das Gerät schon am Markt. Es gibt also viel zu wissen über das neue Google-Smartphone, das trotz allem möglicherweise (Google-intern) Verkaufsrekorde brechen könnte.

In diesem Artikel verschaffen wir noch einmal einen schnellen Überblick über alle bisher bekannten Informationen rund um das Pixel 4a. Für mehr Details könnt ihr euch die jeweiligen separaten Artikeln mit noch mehr Details und Bildmaterial ansehen, die in vollem Umfang an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden.









Pixel 4a-Galerie

Als Erstes schauen wir uns an, wie das neue Pixel 4a aussieht: Google setzt in diesem Jahr sowohl auf der Front als auch auf der Rückseite auf eine ganz neue Optik, was auch den verbauten bzw. nicht verbauten Komponenten geschuldet ist. Das Display erstreckt sich nun über die gesamte Vorderseite und besitzt einen für Pixel-Verhältnisse sehr kleinen Rahmen um den sichtbaren Bereich. Um das zu ermöglichen, wird auf die zahlreichen Sensoren der Pixel 4-Generation verzichtet und die Selfie-Kamera in das berühmte Displayloch verfrachtet.

Weil auf der Vorderseite nun unter anderem die Komponenten zur Gesichtserkennung wegfallen, gibt es auf der Rückseite wieder einen Fingerabdruckscanner, so wie er schon bei der dritten Pixel-Generation zu finden war. Obwohl auf der Rückseite nur eine Kamera platziert ist, setzt Google dennoch auf das Design-Element eines Kamerablocks – möglicherweise für eine visuelle Nähe zu den Pixel 4-Smartphones. Von vorn also alles neu, von hinten ein Mix aus Pixel 3 und Pixel 4.

Oben seht ihr das offizielle, vor wenigen Wochen geleakte, Produktfoto des Pixel 4a sowie ein Renderbild aus älteren Leaks, die aber vollumfänglich das exakt gleiche Smartphone zeigen. Viele weitere Bilder findet ihr in diesem Artikel. Wer schon ganz genau wissen möchte, was ihn nach der Vorbestellung des neuen Smartphones erwartet, kann sich auch schon den Karton der neuen Smartphones ansehen – ihr findet die Bilder in diesem Artikel.

Pixel 4a XL

Und wer sich für das „verlorene“ Smartphone interessiert, findet in diesem Artikel viele Fotos und Informationen zum leider niemals erscheinenden Pixel 4a XL.









Spezifikationen & Hands-on

Was befindet sich nun unter der Haube? Ein YouTuber hat schon vor knapp drei Monaten ein Pixel 4a in die Hände bekommen und es nicht nur ausführlich präsentiert und von allen Seiten im Detail gezeigt, sondern auch eine App zum Auslesen der Spezifikationen darüber laufen lassen. Diese verrät uns, dass das Display eine Größe von exakt 5,81 Zoll haben wird, die Kamera mit 12,2 Megapixel auflöst und der Akku mit über 3.080 mAh doch sehr gut bestückt ist. Die ausführlichen Spezifikationen in Videoform findet ihr oben, die Übersicht in folgender Tabelle.

Interessant ist aber auch das Hands-on selbst, denn wir sehen durch die Aufmachung das Smartphone in den Händen eines Nutzers und können uns dadurch einen noch besseren Eindruck davon verschaffen, was Google für ein neues Gerät aus dem Ärmel schütteln wird. Es ist allerdings zu beachten, dass es sich dabei damals um eine frühe Version handelte, bei der sich möglicherweise noch sehr kleine Details geändert haben könnten. Im Vergleich zum offiziellen Bild und allen Leak-Quellen scheint das aber nicht der Fall zu sein.

Spezifikationen des Pixel 4a

Display: 5,81 Zoll OLED FHD+ mit 2340×1080 @ 60 FPS

5,81 Zoll OLED FHD+ mit 2340×1080 @ 60 FPS Prozessor: Qualcomm Snapdragon 730 Octacore (6x 1,8 Gigahertz; 2x 2,2 Gigahertz)

Qualcomm Snapdragon 730 Octacore (6x 1,8 Gigahertz; 2x 2,2 Gigahertz) GPU: Adreno 618

Adreno 618 Speicher: 64 GB & 128 GB

64 GB & 128 GB RAM: 6 Gigabyte

6 Gigabyte Hauptkamera: 12,2 Megapixel

12,2 Megapixel Frontkamera: 8 Megapixel

8 Megapixel Videoaufnahmen Hauptkamera: 1080p (30, 60, 120 FPS); 720p (240 FPS); 4K (30 FPS)

1080p (30, 60, 120 FPS); 720p (240 FPS); 4K (30 FPS) Videoaufnahmen Frontkamera: 1080p (30 FPS)

1080p (30 FPS) Akku: 3080 mAh, 18w per USB-C, kein wireless charging

3080 mAh, 18w per USB-C, kein wireless charging Farben: Just Black und Barely Blue (hinter der blauen Variante steht ein großes Fragezeichen)

Just Black und Barely Blue (hinter der blauen Variante steht ein großes Fragezeichen) Betriebssystem: Android, aufgrund des baldigen Android 11-Release (Hier der Zeitplan) vielleicht etwas unglücklich…

Benchmark & Apple iPhone SE Vergleich

Was sind die obigen Spezifikationen nun wert? Das wird sich erst in den umfangreichen Tests zeigen, die vermutlich schon am Tag der Präsentation online gehen werden – denn Präsentation, Verkaufsstart und Tester-NDA könnten allesamt auf den gleichen Tag fallen. Der oben bereits gezeigte YouTube hat erst kürzlich ausführliche Benchmarks auf dem Pixel 4a laufen lassen und interessante Ergebnisse gezeigt: Das Smartphone soll nicht nur den direkten Vorgänger Pixel 3a übertreffen, was man ohnehin erwarten würde, sondern auch das Pixel 3. Die Akku-Laufzeit wird laut dem Tester mit gut siebeneinhalb Stunden angegeben.

Schaut euch das Benchmark und auch den ersten Vergleich mit dem Apple iPhone SE an. Der Vergleich findet natürlich nur auf dem Papier statt, weil beide Geräte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf dem Markt waren. Dennoch ist es sehr interessant, wie sich die beiden Smartphones der großen Konkurrenten gegeneinander schlagen.

» Pixel 4a: Die ersten Benchmarks

» Google Pixel 4a vs. Apple iPhones SE 2020









Die neuen Kamera-Features

Auch bei den Pixel-Smartphones des Jahres 2020 ist die Kamera wie üblich ein großer Schwerpunkt. Die Pixel 4a dürften zumindest eine halbe Handvoll neuer Kamera-Tricks beherrschen, die dann gleichzeitig per Feature Drop auch auf andere Pixel-Smartphones ausgerollt werden könnten. Das gilt zumindest für die höchste Qualitätsstufe bei der Videoaufnahme. Wie eine geleakte Kamera-App nun verraten hat, wird das Pixel 4a und aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Pixel 4 die Videoaufnahme mit 4K-Auflösung und 60 FPS ermöglichen.

Ein weiterer Teardown der App ergab, dass das Smartphone möglicherweise über einen Audio-Zoom verfügen wird. Mehr Details zur neuen Kamera-App sowie weitere Informationen zu den Pixel 4a-Smartphones gibt es unter folgendem Link. Schaut euch auch die zahlreichen Fotos und den ersten Kameratest im nächsten Punkt an.

» Google Kamera: Android-App verrät neue Kameratricks für die Pixel-Smartphones – Audio-Zoom, Blitz & mehr

Die Pixel 4a Kamera im Hands-on

Der glückliche Pixel 4a-Besitzer hat natürlich auch die Kamera einem ersten Test unterzogen und sowohl obiges Video als auch eine ganze Reihe von Beispielfotos veröffentlicht. Aus Platzgründen binde ich diese hier nicht in den Artikel ein, ihr könnt euch die gesamte Galerie mit den Originalfotos unter folgendem Link ansehen. Laut den Testern kann die Kamera überzeugen, was man bei einem Pixel 4a ohnehin erwartet, aber dennoch muss erwähnt werden, dass es sich um ein Vorserienmodell handelt, bei dem die Qualität noch steigen – auch sinken – kann.

» Umfangreicher Kamera-Test des Pixel 4a









Verkaufspreise & Verkaufsstart

Und was soll der ganze Spaß nun kosten? Glaubt man dem geleakten Werbeplakat, dann setzt Google auch in diesem Jahr wieder auf die Zahl 399 – sowohl in Dollar als auch in Euro. Damit würde man der Preisgestaltung des vergangenen Jahres treu bleiben und dürfte sicherlich durch die deutlich modernere Optik noch viel mehr Käufer anlocken können. Alles andere wäre auch unwahrscheinlich, denn die nächste Stufe für einen visuell „schönen“ Preis wäre dann schon 449 Euro gewesen – das wäre innerhalb eines Jahres dann vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen.

Die große Frage, um die sich seit Monaten alles dreht, ist der Verkaufsstart. Weil Google das Pixel 4a aller Voraussicht nach am kommenden Montag vorstellen wird und es zeitlich bis zum Pixel 5 schon sehr knapp wird, gehen viele Beobachter von einem sofortigen Verkaufsstart aus. Kein Event, keine Wartezeit, keine Vorbesteller. Blogpost, Ankündigung und ab in den Verkauf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Smartphone schon ab Dienstag (es wird ja vermutlich erst Montag Spätnachmittag deutscher Zeit vorgestellt) in den Verkauf geht. Vielleicht auch erst zum Ende der Woche, aber die Wahrscheinlichkeit auf einen Verkaufsstart innerhalb der nächsten sechs Tage ist sehr hoch!

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und hoffen einfach mal, dass sich das Kapitel Pixel 4a zumindest in puncto Leaks und Zeitraum-vor-dem-Verkaufsstart sehr bald erledigt hat.

