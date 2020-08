Pixel 4a: Leak zeigt neue Bilder, viele Spezifikationen & Preisgestaltung des neuen Google-Smartphones (Galerie)

Am Montag wird Google das Pixel 4a vorstellen und die endlose Zeit der Warterei endlich beenden – aber natürlich gibt es, wie üblich, vorab noch einmal einen Last Minute-Leak. Der möglicherweise letzte Leak vor der Präsentation bringt uns drei neue Pressebilder des kommenden Google-Smartphones und bestätigt viele bereits bekannte Spezifikationen sowie die erwartete Preisgestaltung.



Man mag es kaum glauben, dass Google am Montag tatsächlich das Pixel 4a vorstellen wird und nach all den Verschiebungen und möglichen Präsentationsterminen kann man es wirklich erst glauben, wenn die Präsentation über die Bühne gegangen ist. Nachdem schon seit mehreren Monaten praktisch alle Informationen rund um das neue Smartphone bekannt sind, gibt es nun noch einen Last Minute-Leak. Dieser enthält drei Renderbilder und einige Spezifikationen.

Folgende Spezifikationen wurden vom Leaker auf Twitter veröffentlicht

Überraschend sind diese Spezifikationen nicht, denn sie sind seit vielen Monaten bekannt und haben sich trotz langer Verschiebungen und Gerüchten rund um Strategiewechsel und Anpassungen nicht geändert. Sie können nun als endgültige Bestätigung für das gewertet werden, was wir seit langer Zeit wissen.









Neue Renderbilder des Pixel 4a









Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat! -6+128GB, $349 in the US

-Snapdragon 730G

-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499

-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing

-144×69.4×8.2mm, 143g

-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQL — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 1, 2020

Google wird das Pixel 4a am Montag vorstellen, unklar ist aber nach wie vor, wann es in den Verkauf gehen wird. Für die USA ist mittlerweile der Preis von 349 Dollar gesetzt, für den Rest der Welt ist noch nichts bekannt. Nicht ausgeschlossen, dass das Pixel 4a in den USA direkt am Montag in den Verkauf gehen wird und hierzulande möglicherweise am Ende der Woche kommt. Dass man es noch länger hinauszögert und die Nutzer zwei Wochen und mehr warten lässt, kann ich mir nicht vorstellen. Ausschließen will ich das aber auch nicht.

Das Pixel 4a 5G, das erst vor wenigen Wochen erstmals bekannt geworden ist, soll laut dem Leaker gemeinsam mit dem Pixel 5 vorgestellt werden und dürfte 499 Dollar kosten. Diese Präsentation wird wie üblich für Oktober dieses Jahres erwartet – ist also auch nicht mehr ganz so weit entfernt.

Und jetzt nur noch zwei Mal schlafen, dann ist das Pixel 4a endlich da. Man hätte es nicht mehr für möglich gehalten…

