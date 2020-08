Smarte Aktionen bei Google & Amazon: Pixel 3a, Pixel 4 & Echo Smart Speaker reduziert – so nutzt ihr Google

Der Monat beginnt mit neuen Aktionen rund um Google und Amazon: Die Onlinehändler haben die noch-aktuellen Pixel-Smartphones Pixel 3a und Pixel 4 stark reduziert und bieten auch das Smart Display Google Nest Hub vergünstigt an. Bei Amazon könnt ihr derzeit bis zu 50 Prozent beim Kauf eines Echo Smart Speakers sparen – so günstig gab es den Echo Plus schon lange nicht mehr. Wer möchte, kann natürlich wie gewohnt den Google Assistant darauf verwenden.



Am Montag wird Google endlich das Pixel 4a vorstellen und den Anstoß für die neuen Hardware-Generationen geben, denen einige weitere Produkte folgen dürften. Jetzt gibt es aber erst einmal die aktuell erhältliche Google-Hardware reduziert und auch bei Amazon hat man wieder die Zahlen auf dem Preisschild verringert. Und wer noch mehr Unterhaltung möchte, sollte sich einmal die neuen kostenlosen Spiele bei Stadia ansehen.

Die aktuellen Google-Aktionen bei Saturn & Media Markt

Google Nest Hub für 89,99 Euro statt 129 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 3a für 292 Euro statt 399 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 4 für 535 Euro statt 749 Euro (Saturn | Media Markt)

Smart Home-Aktionen bei Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)









Google-Dienste auf den Fire-Tablets

Die Amazon Fire Tablets kommen zwar mit Android, bieten aber aufgrund der fehlenden Google-Zertifizierung keinen Zugriff auf den Google Play Store, sondern nur den Amazon App Store. Das kann ausreichen, für die große App-Vielfalt und vollständige Kompatibilität mit zahlreichen Apps ist der Play Store und die Play Services aber essenziell. Was früher eine längere Aufgabe gewesen ist, geht heute mit nur wenigen Klicks – die nachträgliche Installation des Play Store. Ihr benötigt nur eine kostenlose App, einen PC und ein USB-Kabel.

» So lassen sich die Google-Dienste auf den Fire-Tablets installieren

Google Assistant auf den Echo Smart Speakern

Google Assistant oder Alexa? Das ist nicht nur eine Glaubensfrage, sondern kann je nach Anforderungen auch qualitativ und in puncto Funktionsumfang ein großer Unterschied sein. Über den Umweg eines Alexa Skills lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren. Das ist, muss man sagen, ein recht aufwendiger Prozess, der aber nur einmalig vorgenommen werden muss und dann auf allen Echo Smart Speakern in der Familie genutzt werden kann.

» So lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren

Sideload von Android-Apps auf den Fire TV Stick

Der Amazon Fire TV Stick basiert auf einer stark angepassten Android-Version und ist somit grundsätzlich in der Lage, beliebige Android-Apps per Sideload zu installieren und auszuführen. Das ist sehr viel leichter als man denken würde und erhöht die Flexibilität dieses TV-Sticks ungemein. Wartet einfach ab, bis der Fire TV Stick mal wieder in Aktion ist und schlagt dann zu.

» So lassen sich Apps per Sideload auf dem Fire TV Stick installieren

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren