Stadia: Google kündigt neue Spiele und neue Features für die Spieleplattform an – alle kostenlos verfügbar

Google spendiert der Spieleplattform Stadia wieder einige neue Spiele. Nachdem erst vor wenigen Tagen die Möglichkeit ausgerollt wurde, endlich nicht mehr auf das WLAN angewiesen zu sein und im Mobilfunknetz zu spielen, gibt es nun auch neues Futter: Ab Samstag, dem 1. August, werden vier neue Spiele zur Verfügung stehen und gut zwei Wochen später noch einmal Zuwachs erhalten. Das Beste: Alle sind kostenlos.



Google hat sich das Ziel gesteckt, bis Jahresende mehr als 120 Titel bei Stadia zu bieten und ist auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Titel bereits für das kommende Quartal angekündigt und jetzt gibt es wieder fünf neue Titel, die in Kürze zur Verfügung stehen werden. Derzeit sieht es so aus, dass das Ziel sogar übertroffen werden könnte – es sei denn, der Druck lässt nach.

Es gibt wieder neue Spiele für Stadia: Google hat neben den neuen Funktionen für die Android-App insgesamt fünf neue Spiele angekündigt, die in Kürze gespielt werden können: Vier Titel können ab Samstag, 1. August, gespielt werden und ein weiteres folgt dann am 17. August. Für die Neuzugänge müsst ihr aber nicht die Geldbörse öffnen, denn Google bietet alle fünf Titel kostenlos für Stadia Pro-Abonnenten an – nutzt die Chance und sichert sie euch!

Neue Stadia-Spiele ab 1. August

Just Shapes and Beats

Kona

Strange Brigade

Metro: 2033 Redux

Neues Stadia-Spiel ab 17. August

Rock of Ages III









Die verfügbaren Trailer zu den Neuzugängen







