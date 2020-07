Chrome OS: Neuer Phone Hub kommt – Google arbeitet an umfangreicher Android Smartphone-Einbindung

Mit Android und Chrome OS betreibt Google gleich zwei erfolgreiche Betriebssysteme, die sich zwar visuell und funktionell immer weiter angenähert haben, aber deren Verknüpfung sich bisher nur auf sehr wenige Bereiche beschränkt. Das könnte sich bald ändern, denn in Chrome OS wurde nun Phone Hub entdeckt, der die Anbindung eines Android-Smartphones verwalten und einige Zusatzfunktionen ermöglichen soll.



Die mobilen Betriebssystem und Desktop-Betriebssysteme sind bei allen großen Herstellern noch stark voneinander getrennte Welten, zwischen denen zwar Brücken geschlagen werden, aber eine nahtlose Integration noch lange nicht möglich ist. Microsoft bindet Android mitin Windows ein, Apple bietet einige Verknüpfungen zwischen iOS und Mac OS und auch Google hat wohl langsam bemerkt, dass die Verbindung zwischen den Welten besser werden muss.

Im Chromium Repository wurde nun ein neuer Phone Hub entdeckt, der eine neue Möglichkeit bieten soll, im Notebook-Betriebssystem mit dem Android-Smartphone zu interagieren. Es soll sogar eine angepasste Benutzeroberfläche geben, wobei derzeit völlig unklar ist, wie diese aussehen könnte. Nicht ausgeschlossen, dass das gesamte Smartphone einfach auf dem Chrome OS-Desktop gespiegelt wird – dann vielleicht in der Desktop-Version von Android. Wäre eine interessante Annäherung zwischen beiden Welten.

Phone Hub will provide a UI for users to view information about their Android phone and perform phone-side actions within Chrome OS.