Pixel 4a: Neuer Leak zeigt die Verpackung des neuen Google-Smartphones – mit einer Auffälligkeit

Aller Voraussicht nach wird Google in den nächsten Tagen die Pixel 4a-Smartphones vorstellen und damit den ersten Nachfolger der populären a-Serie auf den Markt bringen. Das Pixel 4a wurde in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach geleakt, sodass kaum noch Überraschungen für die Ankündigung übrig bleiben. Nun gibt es dennoch einen neuen Leak, der ein Detail zeigt, das wir bisher nicht kannten: Die Verpackung. Und dabei gibt es eine nicht unbedeutende Auffälligkeit.



Weil die Entwicklerkonferenz Google I/O abgesagt wurde, ist auch das erwartete Datum für die Ankündigung und den Verkaufsstart der Pixel 4a-Smartphones hinfällig – das wäre Anfang Mai gewesen. Die Ankündigung der neuen Pixel 4a-Smartphones dürfte also schlicht und einfach per Blogpost erfolgen, was in diesen Tagen jederzeit geschehen kann. Spätestens jetzt hat auch die finale Produktion der Smartphones begonnen, denn zwei neue geleakte Bilder zeigen die Verpackung des Smartphones bzw. eine ganze Kiste voller Pixel 4a-Smartphones.

Wo sind die Google-Apps?

Auf den Verpackungen gibt es nichts Neues zu entdecken, sondern lediglich die Bestätigung aller bereits bekannten Informationen und Leaks. Was aber auffällt ist das, was wir nicht sehen. Auf der Verpackung ist wie üblich ein Teil des Smartphones sowie der Schriftzug des Pixel-Smartphones zu sehen. Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass alle Smartphone-Hersteller nun die vorinstallierten Google-Apps bewerben müssen. Es wäre merkwürdig, wenn ausgerechnet Google selbst sich davon ausnehmen würde. Wobei es natürlich gut möglich ist, dass durch die internen Strukturen auch Google selbst erst in Zukunft diesen Schriftzug unterbringen muss.

Wer sich für den Vorgänger, Pixel 3a, interessiert kann es derzeit übrigens im Rahmen der zahlreichen Oster-Aktionen stark reduziert bekommen.

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren