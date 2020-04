Android: Smartphone-Hersteller müssen jetzt auf die vorinstallierten Google-Apps hinweisen – so sieht es aus

Mit Ausnahme von Huawei werden außerhalb von China nahezu alle Android-Smartphones mit vorinstallierten Google-Apps ausgeliefert – das ist nichts Neues und für die allermeisten Nutzer eine Selbstverständlichkeit. Durch die Situation rund um Huawei sieht sich Google aber offenbar dazu veranlasst, diese Tatsache etwas weiter herauszustellen. Wie nun bekannt wurde, müssen alle Smartphone-Hersteller zukünftig darauf hinweisen, dass die Google-Apps mit im Paket sind.



Ob sich Smartphones ohne vorinstallierten Google-Apps und ohne Zugang zum Play Store außerhalb Chinas im großen Stil verkaufen lassen, werden wir schon bald mit einem Blick auf Smartphone-Verkaufszahlen von Huawei herausfinden. Die große Frage wird es sein, wie Huawei den Verlust der Google-Apps kompensieren kann und ob man tatsächlich in irgendeiner Form einen Workaround finden wird. Erst kürzlich hat Huawei vorgeschlagen, dass Google den Huawei App Store nutzen soll

Android ohne Google ist für viele Menschen außerhalb Chinas aus diversen Gründen nicht vorstellbar. Zum einen wegen der Google-Apps, zum anderen wegen des Google Play Store und grundlegend wegen der von vielen Apps benötigten Google Play Services. Weil Google aber möglicherweise befürchtet, dass nicht alle Nutzer die Situation rund um Huawei mitbekommen haben, weist man nun proaktiv auf das Vorhandensein der eigenen Apps hin – und zwar direkt auf der Verpackung aller Android-Smartphones.

Oben seht ihr ein Foto der Verpackung des Xiaomi Mi 10 Pro, das neben dem Produktnamen einen weiteren Schriftzug enthält. Dieser lautet „with easy access to the Google apps you use most“ und ist vor allem auf den meist sehr spärlich mit Text bedruckten Verpackungen doch recht gut zu sehen. Allerdings hat sich nicht Xiaomi dazu entschieden, diesen Text aufzudrucken, sondern muss aufgrund der Vereinbarungen mit Google tun.

We have noticed that there is a discussion on the latest copy of the packaging of Xiaomi mobile phone overseas market. In order to avoid misunderstanding, the explanation is as follows: