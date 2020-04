Stadia: Google startet endlich die kostenlose Version der Spieleplattform – zwei Monate Gratis für alle Nutzer

Googles Spieleplattform Stadia ist Anfang November gestartet und stand seitdem nur in der Pro-Version für alle Nutzer zur Verfügung die eines der beiden Starterpakete gekauft oder über einen Einladungs-Code Zugang zur Plattform erhalten haben. Das ändert sich heute endlich, denn ab sofort kann sich jeder interessierte Nutzer in vorerst 14 Ländern – darunter Deutschland – für Stadia registrieren und die Plattform zwei Monate kostenlos nutzen.



Die kostenlose Version von Stadia, Stadia Base, wurde schon vor dem Start der Spieleplattform für Frühjahr 2020 versprochen und nun ist es endlich soweit – zumindest zum Teil. Ob der Start nun aufgrund des Coronavirus vorgezogen wurde, was man zwischen den Zeilen herauslesen könnte oder ohnehin geplant war, lässt sich schwer sagen, ist schlussendlich für interessierte Spieler aber natürlich auch egal. Ab sofort beginnt der Rollout der kostenlosen Version, der in den nächsten 48 Stunden für alle Nutzer abgeschlossen sein soll. Von „Stadia Base“ ist aber ausdrücklich nicht die Rede.

Google bietet Stadia nun für alle Nutzer zwei Monate vollkommen kostenlos an. Das gilt für alle neu registrierten Nutzer, die nun zwei Monate lang Stadia Pro Gratis erhalten und damit direkt auf neun Gratis-Titel zugreifen können, aber auch für bereits bestehende Abonnenten. Wer schon Stadia Pro-Abonnent ist, wird in den nächsten zwei Monaten nichts für die Spieleplattform zahlen. Eine sehr nette Geste, wie ich finde.

Ein Grund für die kostenlose Nutzung der Spieleplattform, die auch für die Pro-Abonnenten gilt, dürfte wohl auch die Daten-Reduktion sein, die man nun auch bei Stadia durchführt. Zwar sollen die Spieler das im besten Fall nicht bemerken, aber dennoch wird aufgrund der Belastung der Netze nun etwas heruntergeschraubt:

Aufgrund der aktuellen Lage und die damit einhergehende, zunehmende Internetnutzung, achten wir besonders auf den verantwortungsbewussten Umgang mit der Bandbreite. Für Stadia haben wir die Bandbreitennutzung von Anfang an an eine Vielzahl von Faktoren in eurer Umgebung angepasst. Um die Belastung des Internets weiter zu verringern, arbeiten wir an einer temporären Funktion, mit der die Standard-Bildschirmauflösung von 4k auf 1080p reduziert wird. Dabei wird die überwiegende Mehrheit der Desktop- oder Laptop-Nutzer keinen signifikanten Rückgang der Qualität bemerken.