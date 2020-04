Stadia: Googles kostenlose Aktion der Spieleplattform könnte begrenzt sein – ihr solltet euch jetzt beeilen

Gestern hat Google mit der Ankündigung der kostenlosen Stadia-Version überrascht, die in den nächsten Tagen für einen sehr großen Nutzerzuwachs auf der Spieleplattform sorgen dürfte. Wer sich nun schon in Gedanken zwei Monate lang zocken sieht, sollte sich aber beeilen, denn es ist gut möglich, dass die Kapazitäten der Spieleplattform begrenzt sind und das Angebot in einigen Regionen schnell ausgeschöpft sein könnte.



Google hat mit dem Rollout der kostenlosen Version von Stadia begonnen und wird somit allen interessierten Spielen in 14 Ländern (darunter Deutschland) die Möglichkeit geben, die Spieleplattform auszuprobieren – und das gleich in bester Pro-Qualität und mit einer Handvoll kostenlos verfügbarer Titel. Bisher befand sich Stadia in einer halb-geschlossenen Phase und ermöglichte nur Käufern der Starterpakete oder deren eingeladene Buddys den Zugang zur Spieleplattform. Die Öffnung ist also ein sehr großer Schritt, auch wenn es sich dabei ausdrücklich NICHT um Stadia Base handelt.

Wer sich für die Spieleplattform interessiert und sich vielleicht am Wochenende anmelden und zocken wollte, der sollte den ersten Schritt aber vielleicht vorziehen und sich schon jetzt anmelden – denn die Kapazitäten könnten möglicherweise begrenzt sein. In der Stadia-App für Android und auch auf der Webseite befinden sich im Quellcode Hinweise darauf, dass Google eine Notbremse eingebaut hat, die jederzeit gezogen werden könnte.

Title of page explaining that user cannot sign in because Stadia has hit full capacity.

Sorry, Stadia is full in your area

Body of page explaining that user cannot sign in because Stadia has hit full capacity.

In order to provide the best game quality for everyone, we limit the number of accounts on Stadia. We’ve hit that limit, but we’re working hard to build additional room in the Stadia cloud so more people can enjoy the same high-quality game performance. Please check back in the future for new player availability.