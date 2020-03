YouTube: Videoqualität wurde deutlich heruntergefahren – die Android-App erhält globale Qualitätseinstellung

Vor wenigen Tagen hat YouTube angekündigt, die Videoqualität weltweit temporär herunterzufahren, um die Netze zu entlasten, in dem deutlich weniger Bandbreite benötigt wird. Die Nutzer haben aber dennoch die Möglichkeit, jederzeit die Qualität über die Einstellungen im Player wieder hochzusetzen. Jetzt steht ein Update für die Android-App vor der Tür, mit der diese Einstellung dauerhaft gespeichert werden kann.



Es ist ein bisschen Paradox: Zuerst senkt YouTube die Videoqualität zum Schutz des Internets, weil es durch die Millionen neuen Home Office-Arbeitsplätze stärker belastet sein soll, aber im gleichen Atemzug kommen nun bald Hunderte kostenlose Filme bei Google Play Movies , was den Traffic an dieser Stelle wieder nach oben schießen lassen dürfte. Zumindest in Europa handelt es sich bei der Drosselung ohnehin nur um Aktionismus der Politik, den die Anbieter aber natürlich dennoch gerne mitnehmen.

Die Qualitätsstufe eines Videos lässt sich jederzeit über den YouTube-Player anpassen – das gilt auch in Corona-Zeiten. Diese Anpassung ist sowohl im Browser als auch auf dem Fernseher und auf dem Smartphone möglich – wie das genau funktioniert, haben wir euch detailliert in diesem Artikel beschrieben. Eine globale Einstellung gab es auf dem Smartphone bisher noch nicht, aber diese wird bald nachgereicht.

Obiger Screenshot zeigt eine neue Option in den Einstellungen, die in der neuesten Version der YouTube-App bereits enthalten ist und nur noch auf ihre Freischaltung wartet. Damit lässt sich die gewünschte Videoqualität festlegen, die dann vom Player standardmäßig unabhängig von dem verwendet wird, was die YouTube-Server empfehlen oder ausgeben. Ihr erspart euch also das ständige Umstellen nach jedem neuen Video-Aufruf. Der Rollout dürfte wohl im Laufe der nächsten Tage erfolgen.

