YouTube: Videoqualität wurde deutlich heruntergefahren – so lässt sich die Qualität wieder auf HD einstellen

Viele Videoplattformen kündigen in diesen Tagen an, die Qualität ihrer Streams für EU-Nutzer vorübergehend zu senken – darunter auch YouTube. Googles Videoplattform hat sich dazu entschlossen, den Nutzern nur noch Inhalte in normaler Qualität anzubieten, was vielen Nutzern möglicherweise gar nicht auffallen wird. Wer sich an der schlechteren Qualität stört, kann diese aber jederzeit wieder nach oben regulieren.



Googles Videoplattform kämpft mit den unmittelbaren Auswirkungen des Coronavirus und hat bereits vor einigen Tagen vor deutlich mehr Sperren gewarnt , die aufgrund der aktuellen Situation vermehrt auftreten könnten. Aber auch andere Google-Bereiche hat das Coronavirus teils heftige Auswirkungen, denn die Smartphone-Verkäufe sind um ein Drittel eingebrochen und betreffen somit indirekt auch Android. In den nächsten Monaten dürfte das nicht besser werden.





Viele große Streaminganbieter haben angekündigt, ihre Datenmengen im EU-Raum deutlich zu reduzieren. Teilweise durch veränderte Bitraten, teilweise aber auch durch niedrigere Qualität. So hat neben Netflix, Amazon Prime, Facebook, Instagram und sogar das morgen startende Disney+ auch YouTube verkündet, vorerst niedrigere Datenraten anzusetzen um die Netze nicht zu sehr zu belasten. Ob das tatsächlich notwendig ist, darf diskutiert werden – aber jede Maßnahme zum Schutz vor Ausfällen ist natürlich grundsätzlich erst einmal zu begrüßen.

Aufgrund der anhaltenden Ausbreitung von COVID-19 sehen sich immer mehr Nutzer auf YouTube Nachrichten und Lehrinhalte an und tauschen sich mit anderen aus. Wir haben Maßnahmen zur automatischen Anpassung unserer Systeme für eine geringere Netzwerkkapazität eingerichtet. Vorübergehend können Inhalte in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz nur in SD wiedergegeben werden. Du kannst die Qualität von Videos, die du auf einem Computer, Fernseher oder Mobilgerät ansiehst, manuell anpassen. Wir arbeiten weiterhin mit den Regierungen und Netzanbietern der jeweiligen Mitgliedsstaaten zusammen, damit das System möglichst stabil bleibt und das Zuschauererlebnis nicht beeinträchtigt wird.

Auf welche Qualität YouTube genau herunterregelt, lässt sich schwer sagen, denn es zeigt sich bei vielen Nutzern doch recht unterschiedlich – in der Ankündigung ist sogar von SD die Rede. Bei mir persönlich habe ich stets HD, obwohl Österreich meines Wissens nach auch zur EU gehört 😉 Warum nur die EU-Länder solche Probleme haben sollen und der Rest der Welt, insbesondere die USA mit ihren teils maroden Netzen, nicht betroffen sein sollen, ist wohl eher eine politische Frage. Wer möchte, kann die Qualität aber jederzeit wieder regulieren.







So lässt sich die YouTube-Qualität anpassen

Befolgt einfach die folgenden Schritte auf dem Smartphone, Computer oder TV und wählt die jeweils höchstmögliche Bandbreite für die beste Qualität. Sollte es zu Aussetzern kommen, geht einfach eine Stufe herunter.

Mobilgerät

Wähle im Videoplayer das Dreipunkt-Menü aus. Tippe auf Qualität . Wähle die bevorzugte Videoqualität aus.

Computer

Wähle im Videoplayer Einstellungen aus. Wähle Qualität aus. Wähle die bevorzugte Videoqualität aus.

Fernseher

Wähle im Videoplayer das Dreipunkt-Menü aus. Wähle Qualität aus. Wähle die bevorzugte Videoqualität aus.

Natürlich führt das manuelle hochregeln die Maßnahme wieder ad absurdum, aber die überwiegende Mehrheit aller Nutzer wird das ohnehin nicht tun. Und selbst wenn alle YouTube-Nutzer nun wieder auf HD umstellen und die Netze tatsächlich am Rand ihrer Kapazität sein sollten (was sie nicht sind), nimmt allein das herunterregulieren von Netflix, Amazon und Facebook bzw. Instagram so viel Druck von den Leitungen, dass die paar KBit bei YouTube gar nicht auffallen (natürlich stark überspitzt gemeint).

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren