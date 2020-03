YouTube Music: Die Smartphone-Apps können nun Songtexte zu vielen Musiktiteln anzeigen (Screenshots)

Google will YouTube Music seit langer Zeit als Streamingdienst etablieren und schießt dafür in jüngster Zeit immer mehr Features nach, die die Nutzer in den meisten Fällen bereits von anderen Plattformen kennen. Nach einer längeren Testphase beginnt nun der Rollout der Songtexte, die unter jedem Video bzw. Musiktitel angezeigt werden können. Auch das soll allerdings von Beginn an nicht auf allen Plattformen zur Verfügung stehen.



Google befindet sich nach wie vor im mittlerweile fast zwei Jahre andauernden Übergang von Google Play Music zu YouTube Music, der offenbar nicht mit großer Eile vorangetrieben wird. Dass dieser Übergang etwas rumplig werden würde, war von Beginn an absehbar, aber irgendwann sollte man natürlich auch zum Ziel kommen. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch gezeigt, dass es auch beim Musik-Upload zwischen den beiden Plattformen große Unterschiede gibt.

YouTube Music schaltet in diesen Tagen die neue Songtext-Funktion für alle Nutzer der Smartphone-Apps frei. Ist der Rollout angekommen, gibt es einen neuen Info-Bereich unter jedem Video, der sich ausklappen lässt und dann den Songtext des Musikstücks enthält. Dieser wird laut der Ankündigung gegenüber The Verge von LyricFind beigesteuert und täglich mit neuen Texten aktualisiert. Obwohl es sich dabei um eine große Plattform handelt, könnte es dennoch Lücken geben. Gut möglich, dass Google zukünftig auf mehrere Lieferanten setzt, so wie in der Google Websuche.

Die Songtexte lassen sich nach dem Rollout in den Smartphone-Apps von YouTube Music anzeigen, sind aktuell aber nur statisch als langer Text abrufbar. Eine Karaoke-Funktion oder ähnliches ist derzeit nicht geplant und dürfte im Hinblick auf die sehr langsame YouTube Music-Entwicklung wohl auch eine Raketenwissenschaft bleiben. Vorerst sollen die Songtexte nur am Smartphone angezeigt werden, während die Nutzer der Webversion weiter warten müssen. Warum auch das wieder länger dauert und wann damit gerechnet werden kann, wurde nicht mitgeteilt.

