Gboard: Googles Tastatur-App blockiert Begriffe rund um das Coronavirus bzw Donald Trumps ‚China-Virus‘

Googles Tastatur-App Gboard besitzt nicht nur eine starke Autokorrektur, sondern schlägt während der Eingabe auch jeweils folgende Worte oder Wortgruppen vor – kennt man auch von zahlreichen anderen Tastatur-Apps. Als US-Unternehmen hat Google aber auch eine umfangreiche Filterliste von Wörtern, die auf keinen Fall vorgeschlagen werden. Dazu gehören nun auch einige Begriffe rund um das Coronavirus.



An vielen Stellen, bei denen Google Eingaben vorschlägt, gibt es umfangreiche Filterlisten. Das gilt für die automatische Vervollständigung in der Websuche, bei GMail, bei Google Docs und natürlich auch in der Tastatur-App Gboard. Jetzt wurden eine Reihe von neuen Begriffen bekannt, die Google in der US-Version von Gboard zu einer „Notfall-Liste“ hinzugefügt hat, die „schlechte Wörter“ enthält. Auf folgendem Bild seht ihr die Wörter inklusive einiger Hervorhebungen.

Wir ihr seht, dreht es sich nicht nur um die übliche Blockade sexueller Begriffe, sondern auch eindeutig mit dem Coronavirus in Verbindung stehende Begriffe in Verknüpfung mit China. Das für sich ist schon interessant, vor allem wenn man die möglichen Hintergründe kennt. US-Präsident Donald Trump beharrt darauf, das Coronavirus bzw. COVID-19 als „China-Virus“ oder „Wuhan-Virus“ zu titulieren – was ihm wie üblich sehr viel Kritik einbringt. Bezieht Google mit dieser Block-Liste nun Position? Schwer zu sagen, aber ganz zufällig wird das wohl nicht sein.

Warum Google nun das sehr umfangreiche Wort „Virus“ als gefährlich einstuft, lässt sich schwer sagen. Beachtet bitte, dass diese Liste nur für die US-amerikanische Sprache gilt.

» Smartphone-Verkäufe brechen dramatisch ein: Coronavirus sorgt für größten Rückgang aller Zeiten

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren