Google Podcasts: Neue Oberfläche wird für alle Nutzer der Webversion ausgerollt & App für iOS kommt

Google hat Podcasts viele Jahre lang erfolgreich ignoriert, doch nachdem sich die Audio-Feeds in den letzten zwei bis drei Jahren immer weiter verbreiten, haben die Entwickler endlich nachgezogen. Über das Wochenende hat die Android-App von Google Podcasts ein neues Design erhalten und nun wird dieses auch auf weiteren Plattformen verteilt. Die App kommt nun auch zu iOS und die Webversion soll ebenfalls in diesen Tagen die neue Oberfläche erhalten.



Podcasts sind längst keine neue Kunstform, sind in den letzten Jahren aber auch in Deutschland und vielen anderen Ländern immer populärer geworden und mittlerweile hat gefühlt jeder zweite Influencer oder „Star“ einen Podcast – da musste dann natürlich Google nachziehen. Google Play Music enthielt schon seit langer Zeit eine Reihe von Podcasts, allerdings in einer wenig vorteilhaften Form und eher als Notlösung statt als echter Podcast-Player.

Android-Nutzer von Google Podcasts dürfen sich in diesen Tagen über ein neues Design mit neuen Funktionen freuen und nun soll dies auch auf die anderen Plattformen verteilt werden. Die neue Oberfläche kommt nun auch in die Webversion, die derzeit nur einen eingeschränkten Funktionsumfang bietet und somit ein recht großes Update erhalten wird, damit die Nutzer den Player auch plattformübergreifend verwenden können.

Und wenn Google schon einmal dabei ist, hat man auch gleich noch eine iOS-App gebastelt, die im Laufe der nächsten Stunden freigeschaltet werden soll. Diese soll den gleichen Funktionsumfang und auch die gleiche Oberfläche bieten, womit die plattformübergreifende Nutzung dann vollständig abgerundet ist. Wie erfolgreich die App sein wird, bleibt abzuwarten. Die Konkurrenz ist natürlich groß, aber durch die Integration in die Google Websuche könnte sie wohl einige Nutzer finden.

Bleibt abzuwarten, wann Google die wirklich großen Neuerungen bringt, mit denen man die Podcasts einen großen Schritt voranbringen möchte. Schon vor über einem Jahr hatte man verkündet, Podcasts durch neue Technologien auf das nächste Level zu bringen.

