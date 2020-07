Made by Google: Neue Google-Hardware steht vor der Tür – alles was über die neuen Gadgets bekannt ist

Es ist neue Google-Hardware am Horizont, die im Laufe der nächsten Wochen und Monate vorgestellt wird – manches etwas früher und manches etwas später. In den letzten Tagen gab es zu praktisch allen kommenden Produkten neue Leaks, sodass wir uns noch einmal einen Überblick verschaffen, was auf der Agenda steht und spätestens im Herbst zum ‚Made by Google‘-Event präsentiert werden sollte: Smartphones, Smart Speaker, Android TV und ein mysteriöses Gerät.



Der Beginn der Sommerferien markiert häufig auch die erste Hochphase der Google-Leaks, die trotz aller Verschiebungen auch in diesem Jahr wieder zur gewohnten Zeit beginnen. In diesem Jahr könnte allerdings die Release-Strategie eine andere sein, denn weil es keine echten Events mit geballten Präsentationen gibt, wird vieles im Jahr 2020 etwas gestreckt. Ob das auch bei der Hardware der Fall sein wird, wird sich schon sehr bald zeigen.

Google hat in dieser Woche die zweite Android 11 Beta veröffentlicht und der Xiaomi Mi TV Stick dominierte die Gadget-News – und damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Früher oder später wird Google in diesem Jahr neue Hardware vorstellen, mit denen die bekannten Produkte in die nächste Generation gebracht werden. Weil sich in dieser Woche sehr viel getan hat, verschaffen wir uns noch einmal einen Überblick. Aus Gründen der Übersichtlichkeit findet ihr hier nur sehr wenige Informationen – alle Details gibt es in den verlinkten Artikeln.

Google Nest Smart Speaker

Es war schon seit einiger Zeit bekannt und vor wenigen Tagen gab es den umfangreichen Leak: Der Google Home Smart Speaker erhält einen Nachfolger, der auf ein völlig verändertes Design setzt, aber dennoch eindeutig als Google-Produkt zu erkennen ist. Der Speaker ist in der zweiten Generation deutlich höher, dürfte aber auch einen besseren Sound bieten. Spezifikationen sind in diesem Fall gar nicht so interessant, denn mehr als Musik abspielen und Befehle an den Google Assistant weiterleiten, muss das Gerät ja nicht tun. Und das Highlight folgte nur einen Tag später: Google hat selbst Bilder und Videos vom Smart Speaker veröffentlicht.

Android TV Dongle

Das neue Android TV wurde bereits umfangreich geleakt, scheint aber eine ganz andere Release-Strategie zu verfolgen, als wir bisher vermutet hatten. Gingen wir bisher davon aus, dass die Plattform Android TV noch immer Sommer vorgestellt wird, dann auf dem Xiaomi Mi TV Stick Premiere feiert und später durch den neuen Android TV-Dongle ergänzt wird, wurden wir eines Besseren belehrt. Nun scheint Google doch die gesamte Plattform in einem Paket zu bringen. Alle Informationen zum Dongle findet ihr Hier.

Pixel 5

Man mag es kaum glauben, aber es ist schon wieder Zeit für die ersten Pixel 5-Leaks – und die hat es auch gegeben. Rein technisch hatten wir schon vor einigen Wochen die ersten Einblicke und wissen, dass es kein absolutes Premium-Flaggschiff wird. In dieser Woche wurden dann Renderbilder vom Pixel 5 UND vom Pixel 5 Xl geleakt, von dem wir bisher nicht einmal wussten, dass es existiert. Auch wenn einige Pixel-Nutzer enttäuscht sein werden, zeigen sich zwei attraktive Smartphones – in jeglicher Hinsicht. Und wenige Tage später gab es dann wieder ein Zurück, denn es soll KEIN Pixel 5 existieren. Alle Informationen dazu findet ihr in unserem umfangreichen Pixel 5-Artikel.

Pixel 4a

Achja, auch wenn wir schon eine Generation weiter sind, gibt es ja immer noch das Pixel 4a. Googles Budget-Smartphones ist längst zur Vaporware geworden, die einfach nicht erscheinen will – was natürlich gerade in der schnelllebigen Smartphone-Welt ein großes Problem ist. Es wird vermutet, dass es gleichzeitig mit dem Pixel 5 vorgestellt wird und dann eine Bezeichnung wie etwa „Pixel 5 lite“ tragen wird. Wer noch nicht alle Informationen über das meistgeleakte Smartphone verinnerlicht hat, findet sie unter folgendem Link. Ein Hinweis in der Google-App suggeriert sogar, dass es zwei Pixel 4a geben soll. Die Verwirrung ist perfekt… Und erst seit gestern gibt es schon wieder einen neuen Starttermin:

Google Wireless Device

Vor wenigen Tagen ging ein neues Google Wireless Device durch die US-Behörde FCC, die allerdings nur sehr wenige weitere Informationen zu diesem Gerät verraten hat. Es gibt viele Spekulationen, aber keine davon will so wirklich auf ein konkretes Produkt passen. Vielleicht ist es eine ganz neue Produktgruppe, vielleicht ein typisches Google-„one more thing“ oder vielleicht einfach nur ein Produkt mit einer ganz neuen Codenamen-Basis. Wer mitraten möchte und weitere Details benötigt, findet alle Informationen unter dem folgenden Link.

—

Das sind jetzt nur die Produkte, die die größte Rolle spiele werden und über die bereits vieles bekannt ist. Es kann natürlich auch noch ganz neue Produktgruppen geben (Pixel Watch?) oder Produkte geben, die nicht so sehr im Fokus stehen – vom Pixel Stand über Smartphone-Hüllen bis zum Stadia-Controller. Weil alle hier aufgelisteten Geräte bereits unwiderlegbar geleakt worden sind, sind diese für das Jahr 2020 praktisch in Stein gemeißelt.

Wir halten euch natürlich stets auf dem Laufenden 🙂

