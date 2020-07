Xiaomi Mi TV Stick: Unboxing und Hands-on zum neuen Android TV Stick mit Google Assistant (Galerie & Video)

In wenigen Tagen wird der Xiaomi Mi TV Stick offiziell präsentiert und voraussichtlich wenige Tage später in den Verkauf gehen. Mindestens ein Modell des Streaming-Sticks mit Android TV und Google Assistant-Fernbedienung ist nun in „falsche“ Hände geraten, sodass nun ein sehr umfangreiches Unboxing und Hands-on Online gestellt wurde. Spätestens jetzt gibt es absolut keine Geheimnisse mehr.



Der Xiaomi Mi TV Stick wird erstmals Googles neues Android TV-Konzept umsetzen, wenn auch in den ersten Wochen oder Monaten noch in abgespeckter Form . Statt Android TV mit einer Box auf die Smart TVs zu bringen, gibt es nun einen Stick oder Dongle, der vollständig hinter dem Fernseher verschwindet – das hat schon rein optisch seine Vorteile. Dazu gibt dann noch die neue Google Assistant-Fernbedienung und schon ist das (fast) neue Produkt fertig.

Über den Xiaomi Mi TV Stick gab es in den letzten Tagen sehr viel zu lesen und tatsächlich haben wir ja mittlerweile alles erfahren, was es zu wissen gibt. Von den vollständigen Spezifikationen und der Preisgestaltung bis zum für Mitte nächster Woche angekündigten großen Xiaomi-Event, das nicht nur den TV-Stick sondern auch eine ganze Reihe weiterer Produkte erstmals in Deutschland präsentieren wird.

Jetzt gibt es ein sehr ausführliches Hands-on mit zahlreichen Fotos (gefühlt Hunderte) sowie einem ersten Hands-on der Hardware und auch der Oberfläche von Android TV. Letztes ist allerdings enttäuschend, denn durch den Einsatz von Android Pie wird das neue Android TV vorerst noch nicht Einzug halten – das wird aber ziemlich sicher später per Update nachgeholt, sodass es dann tatsächlich der erste Stick mit dem neuen Android TV auf dem Markt werden wird.

Ich binde hier einfach einmal einen Schwung Bilder ein, aufgrund der Flut an Informationen der letzten Tage gibt es ohnehin nicht mehr viel zu sagen. Pressebilder und alle Spezifikationen findet ihr in diesem Artikel.









Unboxing









Hands-on









