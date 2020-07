Google Fit: Fit mit YouTube – die Android-App zeigt nun Videos rund um Fitnessübungen für zu Hause (Video)

Mit Google Fit gibt Google allen Nutzern seit vielen Jahren die Möglichkeit, ihre Workouts und Trainings aufzuzeichnen und einige grobe Daten zu tracken – mit überschaubarem Erfolg. Weil in diesem Jahr der Indoor-Sport aus bekannten Gründen ein großes Comeback feiert, gibt es nun eine kleine Neuerung bei Google Fit, die vielleicht dem einen oder anderen helfen könnte: Eine YouTube-Playliste unter dem Motto #StayFitWithMe .



In puncto Fitnesstracking hat Google gerade erst einen Rückschlag einstecken müssen, denn die mit großen Hoffnungen gestartete Übernahme von Fitbit wackelt gewaltig und könnte durch Einfluss zahlreicher Stellen doch noch verhindert werden. Auch aus diesem Grund sollte die Plattform Google Fit, die nur sehr selten Updates erhält, nicht fallen gelassen werden. Nun gibt es immerhin ein Update, das ein Fitness-Fan in der Mittagspause zusammengeklickt hat.

Google Fit springt spät aber doch auf den Trend der Indoor-Fitness auf und bietet nun direkt auf der Startseite der App eine YouTube-Playlist unter dem Titel #StayFitWithMe an. Diese ist lokal zusammengestellt und je nach Region unterschiedlich. In den USA gibt es, wie ihr auf folgenden Screenshots sehen könnt, eine horizontal scrollbare Liste mit Videos. Hierzulande ist es hingegen nur ein Link zu einer Playlist mit sechs Videos.

In der Beschreibung innerhalb der Google Fit-App ist noch die Rede davon, dass man zu Hause Sport treiben soll. In der Beschreibung der Playliste ist davon nicht mehr viel zu finden und die Videos sind meiner Meinung nach auch sehr willkürlich zusammengestellt worden. Wie hilfreich ein Video über das Wandern beim Fit-bleiben in den eigenen Vier Wänden ist, sei ebenfalls mal dahingestellt. In Deutschland wird die Playliste außerdem unter dem Titel „Schwitze #mitmir“ geführt. Alles ein wenig merkwürdig.

Die vollständige Playliste gibt es Hier. Wer direkt loslegen will, findet hier noch alle sechs Videos aus der Liste.

















