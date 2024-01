Pixel Update: Pixel Feature Drop, viele Leaks zum Pixel 9 (Pro), Pixel 8a, Pixel Watch 3 + Pixel 7a-Erfolg und mehr

Die letzte Pixel-Woche im Januar 2024 geht zu Ende und hatte es diesmal – wirklich überraschend – in sich: Es gab große Leaks zu allen kommenden Smartphones, Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 8a sowie auch zur Pixel Watch 3. Wir haben ein Pixel Feature Drop erhalten, es gibt Ausblicke auf die Zukunft, leider auch neue Probleme und sehr vieles mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn es gab Leaks rund um das Pixel 9, das Pixel 9 Pro, das Pixel 8a, die Pixel Watch 3 sowie viele Infos rund um die Software. Außerdem mussten wir über Pixel-Probleme berichten, vermeldeten steigende Marktanteile und sogar ein Pixel Feature Drop wurde noch nachgeschoben. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel steigt in Deutschland auf

Aktuelle Erhebungen zu den Smartphone-Marktanteilen in Deutschland zeigen, dass Google mit Pixel auf dem richtigen Weg ist. Zwar sind die Anteile im Vergleich zu den beiden abwechselnden Marktführern noch sehr gering, aber dennoch konnte Google den Anteil innerhalb von nur zwei Jahren verdreifachen.

» Smartphone-Marktanteile in Deutschland

Eine große Pixel Watch 3 kommt

Das wird viele Nutzer freuen, die sich prinzipiell für eine Pixel Watch interessieren würden, diese bisher aber als zu klein empfinden. Google wird ab der dritten Generation laut aktuellen Leaks zwei unterschiedliche Größen anbieten und damit endlich das erwartete große Modell bringen.

» Pixel Watch 3 kommt in zwei Größen









Pixel-KI nur mit Abo?

Samsung hat kürzlich das erste „KI-Smartphone“ vorgestellt und auch die kommende Pixel-Generation dürfte sehr stark auf sichtbare generative Künstliche Intelligenz setzen. Allerdings wird Google diese wohl nicht dauerhaft kostenlos anbieten, sondern auch Pixel-Nutzer zur Kasse bitten. Details sind noch nicht bekannt, aber Gemini Ultra ist von Anfang an als Bezahlangebot konzipiert.

» Google wird Gemini Ultra nur im Abo anbieten

Pixel 7a ist schon wieder Testsieger

Das Pixel 7a konnte damals sehr gute Kritiken einstecken und hat kürzlich auch noch den Smartphone-Kamera-Blindtest gewonnen. Wohlgemerkt gegen alle teureren Konkurrenten und auch gegen die eigenen großen Brüder. Weil es bereits das dritte Jahr in Folge war, dass die a-Smartphones den Thron erobern, muss man die Frage stellen, ob deren Kamera-Spezifikationen und Voreinstellungen einfach besser sind.

» Sind die Pixel a-Smartphones einfach besser?

Braucht Google gleich zwei Smartwatch-Marken?

Google betreibt mit der Pixel Watch und Fitbit gleich zwei Smartwatch-Marken. Nachdem man aber alle wichtigen Fitbit-Funktionen in die Pixel Watch integriert hat und jetzt das Fitbit-Team verkleinert sowie die Gründer verloren hat, sieht es für die teuer übernommene Marke nicht gut aus. Gut möglich, dass sich Fitbit mindestens aus dem Smartwatch-Markt zurückzieht.

» Pixel Watch und Fitbit – einer zieht den Kürzeren

Android, Pixel, KI und mehr – Google hat große Ziele

Google-CEO Sundar Pichai hat die Ziele für das Jahr 2024 formuliert und dabei auch die Pixel-Smartphones in den Mittelpunkt gestellt. Im Gesamtpaket zeigt sich, dass Google an einer Zusammenführung der Stärken arbeitet und in allen Bereichen vielleicht etwas mehr vorankommen möchte, als man das in den letzten Jahren getan hat.

» Das sind Googles Ziele für 2024









Pixel-Smartphones wieder mit Speicherproblemen

Viele Pixel-Nutzer berichten seit dem jüngsten Update von Speicherproblemen. Diese zeigen sich dadurch, dass kein Zugriff auf die persönlichen Daten mehr möglich ist – weder lesend, noch schreibend. Ein ärgerliches Problem, das vielleicht erneut zu Datenverlust führen könnte. Bisher hat sich Google noch nicht zu möglichen Problemlösungen geäußert.

» Pixel-Nutzer berichten von Speicherproblemen

Pixel 9-Leaks

Das Pixel 9 wurde geleakt und weiß zu überraschen: Denn erstmals dürfte auch das kleinere der Smartphones eine Telephoto-Kamera und damit gleich drei Kamerasensoren im Gepäck haben. Äußerlich unterscheidet es sich praktisch gar nicht vom großen Bruder, der ebenfalls geleakt wurde.

» Alle Pixel 9-Renderbilder

» Alle Pixel 9-Infos

Pixel 9 Pro-Leaks

Das Pixel 9 Pro wurde zuerst geleakt und zeigt uns, in welche Richtung die Entwicklung für die neunte Pixel-Generation geht. Die Kameraleiste ist recht stark verändert und man setzt auf einen flachen Rahmen, der doch recht stark an ein iPhone erinnert.

» Alle Pixel 9 Pro-Renderbilder

» Alle Pixel 9 Pro-Infos

Kommt ein Pixel 9 Ultra?

Bleibt es beim Pixel 9 und Pixel 9 Pro? Es gibt einige Hinweise darauf, dass Google erstmals ein drittes Herbst-Smartphone bringen könnte. Den wichtigsten Hinweis liefert die vor zwei Jahren geleakte Roadmap, die schon damals von drei Pixel 9-Smartphones sprach. Kommt das Pixel 9 Ultra?

» Google bringt wohl drei Pixel 9-Smartphones

Pixel 8a-Karton geleakt

Nicht nur die Pixel 9-Smartphones wurden geleakt, sondern auch das Pixel 8a hat sich wieder einmal gemeldet. Vor wenigen Tagen ist der Verkaufskarton durchgesickert, der uns einige Details bestätigt und einige weitere neue Informationen verrät.

» Neue Infos zum Pixel 8a









Überraschendes Pixel Feature Drop

Als wenn die Pixel-Woche nicht schon aufregend genug gewesen wäre, hat Google am Mittwoch auch noch ein Pixel Feature Drop veröffentlicht, das unter dem Monat und völlig außerhalb der Reihe neue KI-Funktionen auf die Smartphones bringt. Interessanterweise sind es die Funktionen, die eigentlich auf dem Galaxy S24 Premiere feiern sollten, das aber erst in der nächsten Woche in den Verkauf geht.

» Das steckt im Januar Pixel Feature Drop

Pixel 8 Pro jetzt in Mint erhältlich

Wer sich für ein Pixel 8 interessiert und bisher noch nicht die richtige Farbe gefunden hat, wird vielleicht jetzt zuschlagen können: Google bringt sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro in der Farbe Mint. In den ersten Tagen könnt ihr das Pixel 8 in Mint bei Media Markt inklusive Gratis Pixel Buds sowie 100 Euro zusätzlichem Eintauschbonus bestellen.

» Pixel 8 Pro jetzt auch in Mint erhältlich

