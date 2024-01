Die beliebtesten Smartphone-Marken in Deutschland: Apple steigt auf, Samsung verliert und Pixel verdreifacht

Der Smartphone-Markt hat seine Boomzeiten längst hinter sich und scheint eher zu stagnieren, aber dennoch gibt es immer wieder interessante Verschiebungen der Marktanteile einzelner Hersteller. Eine aktuelle Umfrage unter deutschen Nutzer zeigt jetzt, dass sich auch in Deutschland die Anteile der Smartphone-Hersteller recht stark verschoben haben. Für Google gibt es bei diesem Ergebnis sowohl gute als auch schlechte Nachrichten.



Läuft bei Apple, anders kann man es nicht sagen. Erst vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass Apple Samsung nach 12 Jahren an der Spitze abgelöst hat und 2023 zum größten Smartphone-Hersteller aufgestiegen ist und jetzt zeigt sich ein ähnliches Bild in Deutschland. Die Statistik-Profis von Statista haben vor wenigen Tagen die Ergebnisse einer neuen Umfrage veröffentlicht, die man unter 6.000 Smartphone-Nutzern in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren durchgeführt hat.

Es zeigt sich, dass auch hierzulande der Marktanteil von Samsung recht schnell sinkt – und das hauptsächlich zu Gunsten von Apple. Von 41 Prozent im Jahr 2021 über 39 Prozent im folgenden Jahr auf nur noch 36 Prozent im Jahr 2023. Apple hingegen hat den deutschen Marktanteil von 22 Prozent über 27 Prozent auf ganze 34 Prozent gesteigert – ein enormer Sprung. Setzt sich dieser Trend fort, wird Apple Samsung in diesem Jahr auch in Deutschland überholen.

Apple holt sich die Marktanteile aber nicht nur von Samsung, sondern auch von Huawei – was aufgrund der seit mehreren Jahren bekannten Situation rund um die fehlenden Google-Dienste und die Spionagevorwürfe kein großes Wunder ist. Verwunderlicher ist viel mehr, dass Huawei noch immer auf 7 Prozent kommt. Die allermeisten Nutzer dürften wohl ein altes Gerät besitzen, das sie vor dem ganzen Skandal gekauft haben.









Xiaomi konnte seinen Anteil innerhalb eines Jahres verdoppeln und soll 2021 auf gerade einmal ein Prozent gekommen sein. Das würde ich eher bezweifeln. Bis 2022 war auch Google in der Ein-Prozent-Kategorie unterwegs, doch im vergangenen Jahr hat man sich dann auf 3 Prozent verdreifacht. Das ist noch immer die Nische, aber für Google Pixel-Verhältnisse schon ein recht guter Anteil, der zeigt, dass die Pixel-Smartphones auch in Deutschland auf einem guten Weg sind.

Für Google ist das Pixel-Wachstum natürlich eine sehr gute Nachricht. Auf der anderen Seite muss man sich über den enorm wachsenden Marktanteil von Apple sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern Sorgen machen. Denn jeder Apple-Nutzer mehr ist ein Android-Nutzer weniger – so ist das bei einem Duopol. Statt diese Statistik also positiv mit „Pixel verdreifacht Marktanteil“ zu betiteln, könnte man auch sagen „Android-Anteil sinkt von 78 Prozent auf 66 Prozent“. Und das ist innerhalb von zwei Jahren schon enorm…

