Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 8a: Neue Leaks verraten viele Details zu den kommenden Google-Smartphones

Eigentlich gibt es bei den Pixel-Smartphones keine echte Leak-Saison mehr, denn nach dem Pixel ist vor dem Pixel. Sobald die Herbst-Geräte vorgestellt werden, tauchen Informationen zum Frühjahrs-Ableger auf und kurz vor dessen Präsentation haben wir schon ein recht genaues Bild von der nächsten Herbst-Generation. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders: Schon seit vielen Wochen kennen wir die wichtigsten Details zum Pixel 8a und seit dieser Woche sind auch die Pixel 9-Smartphones – die immerhin noch gut neun Monate entfernt sind (!) – keine Unbekannten mehr. Hier findet ihr einen schnellen Überblick.

Pixel 8a

Das Pixel 8a tritt die Nachfolge des erfolgreichen Pixel 7a an und wird es Ableger der äußerst populären Pixel 8-Smartphones sicherlich nicht leicht haben. Schon Ende 2023 hatten wir ein sehr genaues Bild vom Budget-Smartphone und in dieser Woche wurde durch ein durchgesickertes Foto der Verkaufsverpackung nicht nur der baldige Produktionsstart bestätigt, sondern auch neue Details veröffentlicht. So ist die Bezeichnung „Pixel 8a“ endlich offiziell, im Karton wird sich kein Ladegerät befinden, das Smartphone lädt mit bis zu 27 Watt und wir kennen die Modellnummer.

Bei diesem Tempo sollte sich niemand wundern, wenn schon in wenigen Wochen die ersten Hands-on-Videos veröffentlicht werden, die bei den Pixel-Smartphones schon häufiger viele Wochen vor der Ankündigung kursieren.

Pixel 9 & Pixel 9 Pro

Obwohl die Pixel 9-Smartphones wohl nicht vor Oktober vorgestellt werden, sind in diesen Tagen die ersten Renderbilder der Smartphones aufgetaucht. Und weil diese mittlerweile sehr detailliert sind, verraten sie uns viele frühe Informationen rund um die neunte Generation: Die Smartphones werden deutlich runder als bisher, haben einen flachen Rahmen im iPhone-ähnlichen Design und eine doch recht deutlich überarbeitete Kameraleiste.

Besonders spannend ist, dass das Pixel 9 ebenso wie der große Bruder Pixel 9 Pro drei Kamerasensoren verbaut hat. Aber auch der Thermometer-Sensor soll beim kleineren Modell mit an Bord sein. Diese großzügige Ausstattung des kleineren Modells lässt mich vermuten, dass wir in diesem Jahr bzw. vielleicht schon in den nächsten Wochen noch eine große Überraschung erleben werden. Denn es ist gut möglich, dass das Pixel 9 eigentlich ein Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro eigentlich ein Pixel 9 Ultimate ist. Mehr dazu in den folgenden Artikeln:

